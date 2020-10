Comenzó el retiro de cartelería tras las elecciones departamentales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carteles, pasacalles, columneras. Tras culminar las particulares elecciones departamentales, llegó el momento de retirar los tradicionales métodos publicitarios y durante la semana pasada se pudo apreciar cómo diferentes equipos comenzaron con esta tarea.

Es que en Montevideo, la Intendencia capitalina anunció que comenzó a regir un plazo de 30 días para que las diferentes organizaciones políticas retiren la cartelería electoral y los elementos que se utilizaron para fijarla. Una vez culminado el plazo, la comuna aplicará multas que según lo establecido en el Digesto Departamental, son de 4 Unidades Reajustables por cartel (unos $ 5.132 según valores a agosto). Una vez culminado el plazo, será un equipo del Servicio de Convivencia Departamental de la Intendencia de Montevideo el que se encargue de retirar los que aún se mantengan y aplicar la multa correspondiente.

Alejandra Barreto, responsable de comunicaciones del equipo de presidencia de la Departamental de Montevideo del Frente Amplio, indicó que la semana pasada varias brigadas de las bases departamentales comenzaron a retirar material en diferentes barrios de la capital. “En algunos municipios como en el G ya se organizaron los equipos y se puede ver en los barrios de Sayago, Peñarol el lunes ya estaban quitando cartelería. Además, el martes nos reunimos para que este fin de semana pasado se comenzara a trabajar en los restantes lugares porque muchos compañeros militantes están trabajando en el segundo escrutinio. El objetivo es que para el fin de semana que viene esté todo solucionado”, dijo, aunque aclaró que aún no está definido qué pasará con el material recolectado.

Un detalle que destacó Barreto es que para esta campaña municipal, desde el Frente Amplio se acordó disminuir casi a cero el uso del material cartonplast comúnmente utilizado para columneras. En cambio aumentó el uso de cartón biodegradable para hacer una campaña “lo más limpia posible”.

El Frente Amplio decidió previamente disminuir a casi cero el uso de cartónplast. Foto: Estefanía Leal

En tanto, Andrés Abt, jefe de campaña de Laura Raffo y alcalde electo del Municipio CH, explicó que también comenzaron con el trabajo de quitar cartelería en vía pública la semana pasada. “Distintas alcaldes y alcaldesas desde los diferentes municipios y en base a criterios propios ya comenzaron a quitar materiales. Pero como la idea es sumarnos a la iniciativa ‘Reciclá tu campaña’ de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) mediante la cual se recuperará y reciclará la cartelería colocada, la semana pasada me comuniqué con la secretaría de la Intendencia de Montevideo para coordinar a dónde llevábamos los materiales y nos pidieron que esperáramos a esta semana. Es que se va a hacer un llamado para hacer dos o tres actividades de voluntariado para limpiar Montevideo con todos los involucrados además de definir los puntos de acopio”, dijo.

La iniciativa promovida por la OPP tuvo su primera experiencia el año pasado luego de las elecciones nacionales. En esa oportunidad junto con la empresa Dafelir su recicló el material cartonplast recuperado para fabricar carpetas que se donaron a diferentes instituciones educativas.

Mientras se define dónde se enviarán los materiales, Abt explicó que por ahora se acopian en los diferentes clubes políticos. De todas formas, según reveló el alcalde electo, el plan que se trazaron junto a representantes del Partido Colorado es “tener todo limpio” en plazo máximo de 15 días.

Menos cartelería

Una campaña más corta, una mayor concientización por el cuidado del medioambiente, el impacto del coronavirus y una mayor apuesta a la publicidad digital son diversos factores que explican una disminución del volumen de cartelería en vía publica, coincidieron los consultados.



“No tengo el dato ahora pero seguro se colocó menos que antes porque la campaña fue más corta, hay un cambio de comunicación y eso hizo que se maneje por otros canales y no tanto por la vía pública. Y además tenemos claro la responsabilidad de limpiar la ciudad en el marco de una nueva concepción de prever cómo se recupera y recicla lo que se coloca , para que todo vuelva al mercado”, dijo Abt.

Barreto, por su parte, también aseguró que fue “notoria” la disminución del uso de cartelería, a lo que se sumó una menor cantidad de listas y la decisión de no usar cartonplast. “Esta fue una campaña diferente, nos tuvimos que adaptar a la realidad porque no sabíamos si se podían hacer actividades presenciales. Eso impactó en el uso de cartelería en vía pública y que se transformara en una campaña más enfocada en los recursos tecnológicos como charlas por Zoom o publicidad digital. Cuando entendés que la gente no sale masivamente a la calle es poco inteligente gastar recursos para adornar las calles. Esto ayudó a que la ciudad fuera menos impactada en este sentido y los resultados fueron positivos sin la necesidad de utilizar cartelería”, evaluó.