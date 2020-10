Colorados y Cabildo Abierto quieren mesa de diálogo con Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Primero “pico a pico” y después “redondilla”, decía el presidente Luis Lacalle Pou de cara al balotaje, cada vez que le preguntaban cómo iba a hacer para tejer una alianza entre cinco partidos bien distintos. Citando la jerga del truco, lo primero es la negociación mano a mano, y lo segundo la charla en conjunto. Pero lo cierto es que, hasta ahora, el mandatario ha preferido el diálogo directo con cada uno de los referentes. Esto molesta a algunos miembros de la coalición que quieren que se abra una mesa de negociación, pues entienden que en la conversación cara a cara pierden poder ante Lacalle Pou.

Si bien el gobierno remarca de manera permanente que no está solo, que el Partido Nacional ha tejido una alianza junto al Colorado, a Cabildo Abierto, al Independiente y al de la Gente, la verdad es que hay un liderazgo claro por parte del presidente. Es él quien está un paso adelante y son los demás los que se acercan o se alejan según las necesidades. No existe un órgano conjunto de deliberación, no se sientan nunca los líderes en la misma mesa, sino que es todo “pico a pico”: Lacalle Pou sentado frente a cada uno de ellos.

Incluso la idea del mandatario era que los principales de la coalición estuvieran todos en el gabinete. Pero esto solo lo aceptaron dos: el colorado Ernesto Talvi (que luego renunció) y el independiente Pablo Mieres. Los consejos de ministros que se han hecho hasta ahora fueron muy pocos.

Hoy en plena votación del presupuesto quinquenal, y con diferentes “frentes de discusión” abiertos en el oficialismo, legisladores de los dos principales partidos socios del gobierno -Colorado y Cabildo Abierto- reviven en los pasillos del Legislativo la idea de conformar una “mesa de trabajo” en la que estén todos los partidos representados.



El tema fue conversado en los últimas semanas entre dirigentes colorados de los dos sectores: Batllistas, que comanda Julio María Sanguinetti, y Ciudadanos -el del excanciller Talvi-, que hoy conduce el ministro de Ambiente, Adrián Peña.

El planteo no es nuevo, Sanguinetti ya había conversado de esto en el Palacio Legislativo, en febrero pasado, con los hoy senadores cabildantes Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech, los diputados colorados Ope Pasquet y Conrado Rodríguez, y también con Peña.



En Cabildo Abierto algunos legisladores insistieron en los últimos días en que se debe “presionar” a Lacalle Pou para conformar ese ámbito. “Que sea entre iguales”, comentó la fuente de ese partido a El País.

Para los colorados también es vital esta mesa de negociación, en momentos en que viven una suerte de crisis de liderazgo. La salida de Talvi dejó una silla difícil de ocupar y, en cuanto a Sanguinetti, aunque seguirá al frente del partido, el martes que viene renunciará a la Cámara de Senadores -el mismo día que lo hará el otro expresidente, José Mujica.



Esto complejiza la coordinación en esa cámara, pues ni Batllistas tiene una figura de renovación clara, ni Ciudadanos ha definido las autoridades que lo comandarán durante el quinquenio.

El trasfondo de esa búsqueda de colorados y cabildantes por un ámbito de negociación de la coalición, es que sienten que en la negociación mano a mano con Lacalle Pou siempre están en una situación de desventaja.



Uno de los ejemplos que se suscitó en las últimas horas fue el debate sobre el “Programa de Mejoramiento de Barrios”. El presidente Lacalle Pou pretendía que este se gestionara bajo la órbita de Presidencia, y no como hoy está en el Ministerio de Vivienda, que comanda Irene Moreira, miembro de Cabildo Abierto y esposa del senador Manini Ríos. Tras el choque interno, la iniciativa fue descartada.



“Mucho pico a pico, y poca redondilla”, comentó a El País un dirigente colorado ayer, parafraseando la expresión del líder blanco.