COFE rechaza la rebaja salarial del gobierno, pero descarta que se vayan a tomar medidas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El anuncio del presidente Luis Lacalle Pou que dispuso recortar el salario de los funcionarios públicos que ganen por encima de los $ 80.000 líquidos no terminó de convencer ayer a la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), sin embargo, descarta adoptar medidas.

Para los dirigentes gremiales, el presidente cambió la propuesta que él mismo les había presentado horas antes en Torre Ejecutiva. El secretario general de COFE, José Lorenzo López, dijo a El País que Lacalle les había dicho que la medida se aplicaría sobre los salarios que se ubicaban por encima de los $ 80.000 nominales y que la misma fue alterada dos veces “en el correr de la tarde”.

El dirigente añadió que tampoco conocía que la propuesta del gobierno se aplicaría por franjas (entre 5% y 20%). En un comunicado que emitió minutos después de la conferencia del presidente, COFE señaló que el gobierno desconoció la ley de negociación colectiva en el sector público como un ámbito para plantear las relaciones laborales entre los empleados públicos y el gobierno.

López dijo a El País: “No estamos de acuerdo con la forma ni el fondo del planteo del Poder Ejecutivo”, pero sin embargo, “no sería muy entendible aplicar medidas” en medio de una emergencia sanitaria decretada por el gobierno por la propagación del coronavirus. El dirigente del INAU e integrante del Secretariado General del Pit-Cnt sostiene que la medida anunciada por el Poder Ejecutivo es un “impuesto al trabajo”.

En el propio comunicado COFE señala que no entiende como “una vez más” los trabajadores “mediante un impuesto” serán quienes “aporten para paliar la crisis”, así como no entiende que se le de un “tratamiento similar a los cargos políticos”. COFE se reunirá hoy para analizar la situación, pero descarta adoptar algún tipo de medida. Por otro lado, hasta la noche del jueves, el Pit-Cnt no tenía resuelta una reunión.



COFE sostiene que los trabajadores están dispuestos a “buscar alternativas” para ayudar a los sectores más vulnerables que “hoy sufren los efectos económicos y sanitarios de esta crisis, la cual golpea duramente”.



Lacalle citó ayer por la mañana a los representantes del colectivo gremial a la Torre Ejecutiva, en un encuentro fuera de agenda.

Molestia sindical.

Pero la medida adoptada por el gobierno no fue asimilada de la misma manera en el ambiente sindical. En la noche de ayer se viralizó un audio del integrante de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes y presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), Gabriel Molina en el que cuestiona la resolución de Lacalle Pou, así como que Lacalle informara a COFE y no a la Mesa del tema.



“Realmente fue muy inteligente lo que hizo (insulto), discúlpenme la expresión por acá, espero que este audio quede por acá también, que no ande circulando por ningún lado. Pero en todo caso se lo diré en la cara cuando algún día me encuentre con él, que voy a tener la suerte de hacerlo”, señaló en un audio que compartió en un grupo en WhatsApp y que luego se viralizó.



“Nos dejan muy expuestos porque públicamente salir a decir que no queremos que se nos descuente para darle a los que precisan, nos deja muy mal parados como trabajadores ante un sector grande de la sociedad que, lamentablemente, a nosotros nos ven como que cobramos millonadas de plata”, añadió el dirigente del Pit-Cnt. “La plata se está yendo por otro lado y son los grandes empresarios y el gran capital lo que ha crecido enormemente y aún no ha hecho ningún aporte a todo esto”, remató.



Molina fue consultado ayer por El País, pero no contestó los mensajes. Al igual que COFE, el dirigente entiende que se vulneró la negociación colectiva dado que la decisión del presidente fue adoptada de forma unilateral.