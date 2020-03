Gobierno anunció que hay 110 casos de coronavirus en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes hace una semana desde la conferencia de prensa en la que el gobierno informó sobre los primeros casos del nuevo coronavirus en Uruguay. En una nueva conferencia pasadas las 20:00 horas de hoy se anunció que la cantidad de casos registrados en el país es de 110.



El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que hoy se registraron 16 casos nuevos, Del total de personas enfermas, cuatro están internadas, detalló el jerarca.

"Nos encontramos en la misma fase epidemiológica que ayer", comentó el ministro.

Por otro lado, consultado acerca de qué comportamiento deberían tener los ciudadanos en este contexto, Salinas dijo: "En ningún momento hablamos de confinamiento, hablamos de evitar las aglomeraciones".



Agregó que se puede circular "al aire libre, con espacio de más de dos metros entre personas, que están saludables, y responsablemente no tienen ningún síntoma, ni han estado en contacto con ningún caso sospechoso o positivo. Es un acto de responsabilidad ciudadana a la solidaridad y al comportamiento que nos caracteriza como uruguayos, en el sentido de la responsabilidad personal hacia la sociedad", agregó el ministro.



"Somos un todo y estamos todos involucrados en esto, pero las personas que están sanas y que guardan una distancia suficiente con los demás no está prohibido el tema de la circulación al aire libre o hacer actividades de esparcimiento", subrayó Salinas.



"Por supuesto que cuanto más tiempo estemos en casa, es mejor, pero 20 minutos de salir a caminar sin estar aglomerado, de forma personal, no le va a hacer mal a la persona y no le va a hacer mal a su sistema inmune, pero se deben evitar las aglomeraciones", insistió el ministro de Salud.



Salinas dijo que no tenía la información de cuántos tests se habían realizado para confirmar o descartar la enfermedad desde que se confirmaron los primeros casos en el país, pero que “se han incrementado de manera notoria”.

En tanto, Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, comentó que el gobierno dispuso una transferencia del Ministerio de Economía (MEF) por $1.000 millones al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para “los sectores más vulnerables de la sociedad”.

Este dinero se destinará a la creación de nuevos refugios para personas mayores y para las personas en situación de calle que tengan Covid-19. Se incrementará además la partida del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) y el saldo disponible en las 86.000 tarjetas de alimentación de beneficiarios del Mides.

Pablo Bartol, titular del Mides, dijo que se espera que el lunes haya 87 personas instaladas todo el día en los refugios y que el fin de la semana que viene haya 200 personas de las 300 que están durmiendo a la intemperie o refugios hoy.

En la última conferencia realizada el jueves informó sobre la extensión de la suspensión de clases durante una semana y un paquete de medidas económicas apuntadas a las empresas.