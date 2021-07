Coalición busca eliminar artículo sobre acceso a registro de cultivadores y clubes de cannabis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La pérdida de ingresos para el Instituto de Colonización, la falta de recursos extra para la educación y la habilitación de depósitos en bancos privados con fondos públicos tienen algo en común: son aspectos de la Rendición de Cuentas que preocupan a los socios de la coalición liderada por el Partido Nacional. Además, la mayoría está a favor de retirar la iniciativa para que el Ministerio del Interior acceda a datos de los clubes cannábicos y autocultivadores.

Los diputados de los partidos Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, Independiente y De la Gente se reunieron ayer por primera vez para intercambiar informalmente sobre los puntos que generan diferencias y las propuestas de cambios para el proyecto redactado por el Ejecutivo. La discusión continuará el próximo sábado, en un encuentro que está previsto se extienda durante varias horas.

El proyecto enviado por el Ejecutivo planteaba que impuestos que iban a las arcas de Colonización ahora terminen en un fideicomiso que sirva para realojar asentamientos. Se trata de unos US$ 15 millones y esto no era cuestionado por los colorados. Sin embargo, la semana pasada el Ministerio de Economía envió un cambio para este artículo que implica que otros $ 100 millones que recibe Colonización como un aporte de Rentas Generales, vayan también para el plan de realojo. Conrado Rodríguez (Batllistas) dijo a El País que no está de acuerdo con esto último, al tiempo que desde el sector Ciudadanos pretenden que se pague una deuda de US$ 30 millones que mantiene el Ejecutivo con Colonización.

Los directores del ente autónomo pidieron ayer a algunos legisladores que se mantengan, al menos, esos $ 100 millones, dijo a El País el diputado nacionalista Álvaro Viviano. Los diputados se quedaron de reunir por este tema con Economía mañana, porque “como está planteada la situación no están los votos y hay que trabajar en un acuerdo”, señaló Viviano.



Otro artículo que Ciudadanos no está dispuesto a apoyar es el que habilita a que fondos públicos de diferentes organismos sean depositados en la banca privada y no en el Banco República, como hasta ahora. Así lo adelantó a El País, el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y diputado del sector, Jorge Alvear. En la misma línea, Rodríguez señaló su preocupación en relación a que la liquidez del Banco República pueda verse afectada.



“Queremos escuchar a las autoridades para ver cuál es el beneficio para el BROU. Nosotros no le vemos ninguno”, dijo en tanto a El País el diputado cabildante Álvaro Perrone.



El representante nacionalista Sebastián Andújar reconoció a El País que se necesita una justificación técnica por parte del Banco Central, aunque él está convencido de que no se afectará la operativa en caso de aprobarse. “Desconocemos el alcance del artículo y menos que menos los argumentos”, reconoció quien es el nexo entre la bancada y el Poder Ejecutivo.

Casi unánime.

Todo apunta a que el artículo 72 de la Rendición de Cuentas, que habilita a Interior a acceder a los datos de autocultivadores y clubes cannábicos se retirará de la Rendición. “El ministro será quién defina la continuidad o no, pero hay consenso en la coalición para que no prospere”, dijo Andújar.

En declaraciones públicas, el titular de Interior, Luis Alberto Heber, se mostró dispuesto a retirar el aspecto referido a los autocultivadores, pero manifestó interés en conocer las direcciones de los clubes cannábicos. El tema dividió al gobierno, dado que mereció las críticas del presidente de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío.

Planta de marihuana. Foto: Mateo Vázquez | archivo El País.

Más allá de eso, Perrone señaló a El País que no es partidario de retirar todo el artículo de la Rendición. “Queremos dejarlo”, señaló. Y enfatizó en la necesidad de mantener el control de los clubes cannábicos.



El legislador aseguró que detrás de algunos clubes “hay tráfico y venta de marihuana”. “Como están ocultos y la Policía no tiene acceso, tienen toda la libertad. Nadie sabe el manejo de dinero que hay atrás”, concluyó.