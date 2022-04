Coalición apunta contra la “pitcntización” del FA al afirmar que “es el brazo político” de la central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una lápida y la leyenda: “El Frente Amplio murió devorado por el Pit-Cnt. QEPD”, decía un tuit publicado esta semana por la cuenta oficial de Batllistas. Tras el referéndum, desde la coalición de gobierno se habla de la “pitcntización” de la izquierda al afirmar que “es el brazo político” de la central. La oposición rechazó esto por representar “una mirada burda y tergiversada” de la realidad y los analistas consultados coincidieron en que, quizás más cerca del 2024, el FA y el Pit-Cnt deberían tomar una mayor distancia.

La recomposición del diálogo entre el Frente Amplio, el Pit-Cnt y otras organizaciones sociales fue visto como un logro por parte de la izquierda, en los análisis realizados post-referéndum.



Tras el ejercicio de 15 años de gobierno, los alejamientos entre la coalición de izquierda y la central obrera fueron notorios y la campaña por la derogación de los 135 artículos de la LUC sirvió para recomponer el llamado “bloque social y político de los cambios”. El debilitamiento de esta alianza fue incluido en el documento de la autocrítica del Frente como una de las causas de la derrota en el balotaje.



Uno de los primeros en señalar que “el Frente Amplio es el brazo político del Pit-Cnt” fue el expresidente Julio María Sanguinetti. Ayer, en una editorial de la publicación colorada Correo de los Viernes se comienza diciendo que “hay un evidente proceso de ‘pitcntización’” de la izquierda uruguaya.

Sanguinetti dijo a El País que “hubo un cambio cuantitativo en las fuerzas de izquierda porque hoy el Pit luce como el verdadero poder y el Frente como su brazo político, cuando antes era a la inversa”. En ese sentido enfatizó en que los liderazgos de los expresidentes Tabaré Vázquez, José Mujica y del exministro de Economía Danilo Astori “tenían márgenes para actuar que hoy no tienen los líderes del FA” en relación a la central. A eso se suma otro hecho: la elección de Fernando Pereira, expresidente del Pit-Cnt, como titular del Frente Amplio. Para Sanguinetti, es “más que simbólico de una realidad inocultable”, así definió el relacionamiento entre la izquierda y la central desde que asumió este gobierno.



Dentro de la coalición este planteo tiene eco, aunque hay quienes no comparten la imagen de la lápida publicada en Twitter. El senador nacionalista Sebastián Da Silva fue enfático al afirmar a El País: “Creo que los sindicatos invadieron La Huella de Seregni”, en alusión al local central del FA.

Según Da Silva, esto se nota en “la forma de actuar” que está teniendo la izquierda, la que calificó de “plataformista y combativa” y con “discurso de barricada”, aspectos que según opinó eran propios del Pit.



Desde su punto de vista, estas acciones “distan mucho de un partido político”. “Cada vez que uno escucha al presidente del FA (Fernando Pereira) dice cualquier cosa menos una propuesta, piensa como sindicalista y habla con un lenguaje combativo”, aseguró. “Si el FA antes era cada vez más angosto, ahora es milimétrico”, concluyó.



Dentro del Partido Colorado, el tuit de la lápida generó diferentes visiones. El diputado Conrado Rodríguez (Batllistas) dijo a El País que en lo personal no le gustó el tono, pero compartió el contenido. “Sí es cierto que lo que quedó en evidencia en esta campaña fue el poder del Pit-Cnt sobre el Frente Amplio”, insistió. Según dijo, esto se reflejó en el propio discurso de Pereira -el pasado domingo frente a la Intendencia de Montevideo- rodeado de un conjunto de sindicalistas. Además, dijo que en la medida de que el Partido Comunista ganó peso a la interna de la coalición, “provoca que las decisiones del Frente y del Pit-Cnt estén muy cercanas”.



El senador de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía rechazó las afirmaciones acerca de que el Frente Amplio y el Pit-Cnt son lo mismo. “Somos organizaciones independientes, durante los gobiernos del FA hubo una actividad sindical intensa y una enorme cantidad de movilizaciones que marcaron diferencias”, señaló.

Mahía dijo que “mostrar a un Frente recostado al Pit-Cnt es tergiversar la realidad”. “Me parece que leen mal. Es un absurdo atribuir eso; es una cuestión de maniobra y de visión reduccionista de la derecha”, opinó en diálogo con El País.



Agregó que la cercanía con el Pit-Cnt “no juega en contra, juega a favor porque es un acuerdo sobre cosas concretas”. “Es una mirada burda pretender que uno u otro son brazos de algo. Es como decir que la ARU o la Cámara de Industrias son el brazo político del Partido Nacional, colorados y cabildantes. No queremos caer en estas polarizaciones que buscan provocar algunos”, concluyó. Además, consideró que la imagen de la lápida es “un exabrupto y le hace mal al sistema político”.

Más distancia

La directora de Cifra, Mariana Pomiés, dijo a El País que el trabajo conjunto entre el FA y el Pit-Cnt de cara al referéndum “no genera problemas” a la izquierda, porque cada uno demostró en el pasado que “cuando se tuvieron que separar se separaron”.



“Si puede afectar a algún sector que hoy haya votado a los partidos de la coalición y que podría volverse a ir al FA. Capaz que a esos -que son necesarios si se quiere disputar el gobierno- puede llegar a molestar la cercanía con el Pit, pero llegado el momento el FA debería mostrarse más separado. O en caso contrario, algunos sectores (más moderados) dentro de la coalición tomar cierta distancia de la central”, añadió la analista.



El director de Factum, Eduardo Bottinelli, dijo a El País que “el vínculo entre el Pit y el FA no es nuevo” y referéndums anteriores fueron promovidos por ambos. “Se apunta hacia eso para trasladar una imagen de los sindicatos negativa, según estudios de opinión pública”, opinó. En ese marco, consideró que el FA está en una “estrategia inversa” a la de la separación del Pit. Para Bottinelli, hay que ver cómo sigue la realidad económica y qué rol juega la central que puede ser distinto al de “trancar”. “Si se queda encapsulada la cuestión Frente Amplio y Pit-Cnt puede ser un problema. Pero la estrategia está por otro lado, por ampliar la base también con movimientos sociales, con pequeñas y medianas empresas”, puntualizó Bottinelli.

Desde D’Elía, dirigentes de la central se sumaron al FA



Refiriéndose a la relación entre el FA y el Pit-Cnt, la directora de Cifra, Mariana Pomiés, dijo a El País que “no es correcto hablar de que es uno es el brazo político y otro el ideológico porque quedó claro en el gobierno del Frente Amplio su independencia y a veces sus conflictos y diferencias”. “El Pit-Cnt no gobernó con un gobierno del Frente Amplio, lo que no quiere decir que no tengan cierta sintonía”, precisó sobre el relacionamiento entre ambos.



En tanto, señaló que no se puede decir que la izquierda fue “absorbida” por la central sindical. “Es parte de un discurso político, porque si bien se logran mantener los artículos se quedan preocupados porque la oposición se le acerca mucho e intentan debilitar esa posición”, explicó Pomiés sobre la estrategia de la coalición. Además, indicó que desde la fundación del FA el movimiento obrero ha aportado “militantes”, que se identifican tanto con el partido político como con lo sindical. En ese marco, recordó que el propio presidente del Pit, José D'Elía, integró la fórmula presidencial del Frente Amplio en 1984.

El director de Factum, Eduardo Bottinelli, dijo a El País que las críticas a Fernando Pereira por haber presidido antes el Pit-Cnt no suponen “un hecho nuevo”. “Pepe D'Elía fue candidato a la vicepresidencia. No son cosas nuevas, pero en el pasado reciente no era tan claro porque había diferencias entre el FA, como gobierno, y los sindicatos”, indicó. “Lo de Pereira alimenta esa visión”, subrayó.



Además de D'Elía, en el Frente Amplio hay una larga lista de dirigentes con pasado sindicalista. Por ejemplo el senador comunista Óscar Andrade (exsecretario general del Sunca), los exministros de Trabajo Ernesto Murro y de Transporte Víctor Rossi, el senador socialista Daniel Olesker, el exsenador Eduardo Fernández, el excandidato presidencial y exintendente Daniel Martínez, el exsenador comunista y exdirector de Trabajo, Juan Castillo, entre otros.