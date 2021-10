Coalición anunció que se alcanzó acuerdo para el financiamiento del fideicomiso de asentamientos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Senadores de la coalición de gobierno anunciaron este miércoles de tarde en conferencia de prensa que llegaron a un acuerdo para el financiamiento del fideicomiso que buscará erradicar los asentamientos. El debate giró en torno a los recursos que utilizará este fondo, a partir del Instituto Nacional de Colonización (INC).

"Nos sentimos satisfechos por el acuerdo alcanzado por la coalición de gobierno. Nos sentimos satisfechos porque esta acción colonizadora va a continuar en plenitud para mejorar las condiciones de los colonos actuales y futuros", expresó el senador colorado Pablo Lanz.



Por su parte, el senador blanco Jorge Gandini explicó que esta solución "pasa por la transferencia del impuesto que hoy se destina al Instituto Nacional de Colonización para garantizar un fideicomiso con ese fin". Al mismo tiempo, "el mismo monto" que hoy se destina a través de ese impuesto a Colonización "será sustituido por reasignaciones presupuestales de partidas que hoy no son utilizadas en el Presupuesto Nacional".



Esto lo tradujo en Unidades Indexadas (UI) equivalentes a US$ 15.000.000 "a partir del ejercicio 2022, con destino exclusivamente a la compra de tierras" por parte del INC. El documento que será analizado luego en la Cámara establece un tope de 135.000.000 UI a partir del año 2022.



Además, se fijó que el monto derivado al fideicomiso desde el impuesto volverá a su destino original una vez que el fideicomiso llegue a su fin.



En tanto, se acordó una partida de US$ 25.000.000 que será destinada "al apoyo a los colonos; no a Colonización, no a la institución". Esto "servirá para pagar los intereses de los créditos que tomen los colonos ante cualquier entidad financiera, sabiendo desde ya que el BROU está dispuesto a financiar créditos a los colonos", agregó Gandini.



Este es uno de los proyectos que más debate este en la discusión de la Rendición de Cuentas. No solo hubo diferencias entre partidos de la coalición, como fue la presión de Cabildo Abierto con utilizar fondos externos, sino desde el mismo Partido Nacional. Este martes, el presidente Luis Lacalle Pou se reunió por tres horas y media con tres senadores blancos para destrabar este asunto.