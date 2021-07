La coalición se alinea detrás de la Rendición y se abre el debate parlamentario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ante los cuestionamientos del Frente Amplio, la coalición defendió la Rendición de Cuentas remitida al Parlamento por el gobierno al entender que mantiene el rumbo y atiende a los sectores más vulnerables. De todos modos, Cabildo Abierto solicitará cambios que no implican aumento de gasto.

Según comentaron a El País fuentes parlamentarias, el partido liderado por el senador Guido Manini Ríos pretende, entre otras cosas, aumentar la compensación que reciben los militares que patrullan en la frontera. Hoy, los uniformados obtienen partidas en el entorno de $ 450 diarios, una cifra considerada insuficiente para las condiciones de una tarea a la intemperie y sin mayores protecciones ante las inclemencias climáticas, en parte por la falta de equipamientos adecuados.

También, de acuerdo a las fuentes, los cabildantes tienen la idea de crear una división avícola en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y promover cambios en el sistema de ascensos de la Policía.



Consultado al respecto, Manini Ríos dijo a El País que no iba a “adelantar” detalles, y se limitó a señalar que, en principio, su objetivo era ver “qué posibilidades hay de redireccionar algunos rubros”.



De hecho las Rendiciones de Cuentas siempre experimentan redistribuciones, por lo que dentro de la coalición no se descarta esa posibilidad.

Según dijo a El País el diputado colorado Jorge Alvear, presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, “siempre en el Parlamento hay margen para hacer las modificaciones que se entiendan necesarias, pero se comprende la realidad del país en un momento de pandemia”.

En el oficialismo hay tranquilidad hacia la interna de la coalición, porque el presidente Luis Lacalle Pou se encargó de acordar con todos los líderes de los partidos el apoyo para sancionar el proyecto de ley en ambas Cámaras, y sin grandes cambios.



“La base no se va a modificar, y tampoco se va a incluir nada que no esté en los planes”, comentó una fuente de Presidencia ayer de tarde a El País.



El jerarca acotó que quedó “totalmente descartado” en el Poder Ejecutivo las propuestas de Cabildo Abierto de incluir un impuesto al sector forestal, o de cambiar la ley de inversiones, la cual es cuestionada.

El compromiso de apoyo al proyecto quedó asegurado el jueves 24 en una reunión en Suárez con los líderes de la coalición, de la que dio cuenta el diario El Observador el 29 de junio. En ese encuentro -del que participó el expresidente Julio María Sanguinetti, Manini Ríos, y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y la ministra Azucena Arbeleche-, sin embargo, no se habló específicamente de las propuestas de Cabildo Abierto.

Defensa de la Rendición.

Ayer, ante los primeros cuestionamientos del Frente Amplio a la Rendición de Cuentas, legisladores de la coalición de gobierno consultados por El País cerraron filas con el Ejecutivo.



En ese sentido, la bancada de diputados defendió el proyecto al entender que mantiene el rumbo fijado en el Presupuesto y atiende a los sectores que más vulnerables. “Se vuelve a plasmar que el centro está en las personas y las que necesitan más cobijo del Estado”, dijo a El País el diputado nacionalista Sebastián Andújar. En ese marco nombró a dos grupos: los niños de 0 a 3 años y los residentes en asentamientos, que serán realojados.

Azucena Arbeleche entrega a Beatriz Argimón el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Foto: Estefanía Leal

En la misma línea se ubicó el Partido Colorado. “Es una Rendición que sigue el mismo camino del Presupuesto y las modificaciones que se hacen toman en cuenta a los niños de 0 a 3 años”, dijo Alvear a El País.



Desde el Partido Independiente, el diputado Iván Posada describió a la Rendición como “muy austera”, a la vez que expresa una “continuidad con el Presupuesto”.

Esto implica US$ 50 millones al año para la primera infancia, US$ 8 millones para apoyar el proyecto de promoción de empleo remitido por el Ejecutivo y transferencias que se harán desde el Instituto de Colonización para financiar el fideicomiso de vivienda.

“Veníamos de períodos anteriores donde las Rendiciones de Cuenta eran prácticamente más que una Rendición una planificación presupuestal con incrementos en niveles de gastos”, opinó.

Palacio Legislativo. Foto: Gerardo Pérez (archivo)

Posada contestó al Frente Amplio -que hizo críticas por la falta de recursos en la Rendición- al indicar que el plan para destinar US$ 50 millones a la niñez “pone foco en lo más golpeado por la pobreza, desde el embarazo a la infancia”.



Por su parte, el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, señaló que apoya las medidas como el fideicomiso de US$ 150 millones para el realojo de asentamientos y la priorización de la primera infancia. Por lo que concluyó no se puede hablar de una Rendición de “bajo gasto” como plantea el Frente Amplio.

Desde la oposición se cuestionó el proyecto de ley de Rendición de Cuentas al entender que el crecimiento anunciado no tiene sustento real, que se enfoca más en el cumplimiento de las metas fiscales que en atender a los 100.000 nuevos pobres y no soluciona el desempleo.



La diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) Bettiana Díaz dijo a El País que “los anuncios de crecimiento no tienen fundamentos”. Además, criticó que “la política sanitaria de la pandemia estuvo supeditada a lo fiscal, lo que generó el aumento de la pobreza”. Afirmó que en la Rendición se “celebra el recorte” sin atender qué consecuencias sociales puede tener.

Por su parte, el diputado Gustavo Olmos (Fuerza Renovadora) dijo a El País que en la Rendición “no hay nada relevante en relación a tomar medidas para revertir las consecuencias de la pandemia”. “Sigue estando el foco en el ajuste”, indicó.



En tanto, consideró que “no alcanza solo con la vacunación” para proyectar un crecimiento de 3,5% para la economía. Además, cuestionó a la ministra de Economía, Arbeleche, por decir que no se hicieron modificaciones tributarias, cuando en el artículo 259 se crea un impuesto a las emisiones de carbono. En tanto, aseguró que se aumenta en casi $ 100.000 el sueldo de los adscriptos a los ministros.



En tanto, el diputado Felipe Carballo (Lista 711) señaló que “la Rendición quedó corta cuando hay 100.000 personas en la pobreza”. Consideró que “el articulado del Ministerio de Trabajo tiene tres hojitas” y “solo crea cargos”.

Diputado del FA, Felipe Carballo, durante una sesión parlamentaria. Foto: Fernando Ponzetto