Ciudadanos escuchará versión de Ache sobre el caso Marset antes de adoptar una definición política

El sector Ciudadanos espera “escuchar la versión de la subsecretaria” de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, antes de hacer valoraciones al respecto o tomar una definición política, aseguró este miércoles en rueda de prensa el diputado Felipe Schipani. La subsecretaria ha estado inmersa en una polémica al cuestionarse su rol en la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, y luego de que trascendieran chats entre ella y su par del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel.

“El lunes estuvimos deliberando sobre este asunto en la bancada del sector Ciudadanos, integrada tanto por diputados y senadores, no fue una convocatoria especial por este tema, sino que nos reunimos habitualmente todos los lunes”, indicó Schipani.



“Lo primero que resolvimos fue escuchar la versión de la subsecretaria, que nos parece que es de precepto, que es de orden tener su punto de vista sobre estos hechos y por eso en las próximas horas vamos a tener un encuentro con ella para poder conversar sobre estos asuntos, conocer su punto de vista, que ella haga sus descargos porque se han dicho muchas cosas y nos parece imprescindible antes de analizar una postura política que tendrá que tomar el sector sobre el asunto, tener el punto de vista de la subsecretaria”, explicó.

“Hasta tanto, no vamos a adelantar valoraciones políticas que cada uno de los integrantes del sector las puede tener, nos parece que es razonable escucharla (antes). Lo vamos a hacer en las próximas horas (N de R: la reunión se celebrará mañana jueves) , y después, como sector político que ha promovido a Carolina Ache para ocupar ese cargo, tomaremos una definición política”, aseguró Schipani.



También expresó preocupación por el asunto. "Por supuesto que el tema nos preocupa, si no nos preocupara no hubiéramos discutido el asunto el lunes y no le hubiéramos convocado. El tema por supuesto que preocupa, inquieta, y por eso lo vamos a tratar de la forma en que lo hemos hecho siempre, con responsabilidad y no cobrando al grito, dándole el derecho básico que tiene cualquier persona, que es ser escuchada”, concluyó el legislador colorado.