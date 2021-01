Cipriani concurre a Comisión de Salud; FUS molesta por no poder participar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, fue al Parlamento tras ser citado a comparecer por la Comisión de Salud del Senado, luego de que se emitieran dos comunicados por parte del Hospital Español y el Hospital Maciel anunciando que las puertas de ingreso a las emergencias estaban saturadas.

Tras emitirse los comunicados, Cipriani aseguró que la información no era cierta. "Ese comunicado no es correcto, no tuvo que haber sido de esa manera. No nos enteramos que existía el mismo", aseguró el miércoles 6 de enero tras una conferencia de prensa del presidente Luis Lacalle Pou.

Durante la comisión se lo consultará además por la situación general de ASSE dividida en ocho bloques: preguntas, estrategia, pandemia, recursos humanos, infrastructura, complementación con privados, pacientes que no tengan coronavirus, testeos y presupuesto 2021.

Molestia por no poder entrar

Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), reclamó este miércoles que no fue recibido en la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores y que, en cambio, se los trasladó de fecha.

"Nosotros fuimos convocados a reunirnos con la Comisión de Salud del Senado el día 21, posteriormente se nos llamó para el día 27. Pero resulta que llegamos hoy a la reunión y se nos informa que no estamos en agenda y que el presidente de la comisión, el senador Guido Manini Ríos, resolvió que nos van a recibir el 25 de febrero", explicó Bermúdez en rueda de prensa.

El secretario general aseguró que están "preocupados por el tema de las vacunas" y que era uno de los motivos por los que querían participar de la comisión. "La discusión para nosotros no es la obligatoriedad de la vacuna, sino de cuál es la vacuna y de cuántas hay", indicó.