“La cifra llama la atención”, dijo Argimón sobre 300 casos de delitos sexuales archivados

“La cifra llama la atención”, dijo este jueves en rueda de prensa la vicepresidenta Beatriz Argimón, sobre los 300 casos de delitos sexuales que archivó el fiscal Raúl Iglesias.

“Soy muy cuidadosa respecto de la independencia técnica en todos estos procesos, pero el anuncio (…) me llamó la atención”, manifestó la jerarca.



“Me parece muy bueno que se informe correctamente a la opinión pública porque es un tema de alta sensibilidad, donde todos sabemos lo que implica para una víctima llegar a dar el paso de una denuncia”, aseguró.

Consultada respecto a si lo sucedido podría desestimular a las víctimas a denunciar, Argimón respondió: "Esperemos que no".



Más temprano, Iglesias dijo que el fiscal de Corte, Juan Gómez, “cede a la presión de la Intersocial Feminista” y que no se siente respaldado. “No podemos soportar presiones de ningún lado, y el Fiscal de Corte debería protegernos de alguna forma”, afirmó en entrevista con Arriba Gente (Canal 10). El fiscal de Corte se había reunido con la agrupación el martes, luego de darse a conocer la noticia de los 300 casos archivados.



Ante la pregunta de si le consta que hay presiones de colectivos feministas como mencionó el fiscal, la vicepresidenta sostuvo: "Yo no sé si él sufrió presiones o no, lo que sí sé es que quienes llevamos adelante actividades públicas, uno de los temas a los cuales tenemos que estar preparados es a recibir opiniones de las más diversas”.



“En ese sentido me parece que jueces, fiscales y actores políticos sabemos que las opiniones de colectivos o de la ciudadanía son un elemento a considerar, pero no significan presiones", concluyó.