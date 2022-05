Fiscal archivó 300 casos de delitos sexuales y dijo que "el sistema colapsó"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Intersocial Feminista denunció la semana pasada que el nuevo fiscal de Delitos Sexuales, Raúl Iglesias, archivó 300 casos de delitos sexuales en los últimos días. Frente a esta decisión del magistrado, frente a las “opiniones vertidas en medios de prensa sobre un caso de abuso sexual” y “el ataque sistemático de algunos medios para desacreditar fiscalías”, la agrupación anunció que pedirá una “reunión urgente” con el fiscal de Corte, Juan Gómez.

#URGENTE Frente al archivo de 300 denuncias de delitos sexuales en un semana por parte del nuevo fiscal de delitos sexuales (4to turno), las opiniones vertidas en medios de prensa sobre una caso de abuso sexual y la posible criminalizacion de la víctima;

1/2 — IntersocialFeminista (@IntersocialFem) May 19, 2022

Consultado por El País sobre el archivo de casos, Iglesias manifestó que “de acuerdo a los artículos 98 y 99 del Código del Proceso Penal, cuando no hay evidencias y no se pueden conseguir hasta el momento porque pasó mucho tiempo, porque las personas no se encuentran, porque no se hicieron los informes médicos en el momento oportuno, porque no lo vio el equipo multidisciplinario, y distintas razones de hecho”, lo que corresponde “es archivar sin perjuicio la causa”.



“Si aparecen nuevas evidencias o se denuncian hechos nuevos o el parte aporta otros elementos el caso se reabre”, sostuvo. “También puede ser que la víctima, si entiende que el archivo es infundado, puede solicitar el reexamen y el juez, si entiende que existe razón, lo pasa a otro fiscal”, indicó.



Iglesias asumió como fiscal de Delitos Sexuales el 9 de mayo. “Yo encuentro una Fiscalía con 900 casos y quiero ver dónde estoy parado. Los casos que veo que no van a tener andamiento, que no son posibles de trabajo, los archivo”, manifestó y agregó que esto es para dar espacio a los que sí tienen andamiento.



Los casos datan desde el 2017 hasta el 2022. En este sentido, destacó que en ellos "no se recolectaron las evidencias en su momento o no se aportó en el momento de la toma de la denuncia los datos necesarios".

“Había casos que era una hoja la denuncia y no había absolutamente más nada. Y que llamás a la víctima en el teléfono que encontrás en el sistema, y cambió el teléfono, o no aparece…”, dijo y comentó que también por falta de informes o testigos “no tenías nada”.



En este escenario, hay que preguntarse “qué es lo que está fallando”, destacó. “A veces la Policía está completamente desbordada y no tiene el tempo de sentarse determinadas horas con la víctima para tomar declaración”, aseguró. “Queda una acta en 15 minutos porque hay diez personas esperando por hurtos, rapiñas, u otros delitos”, ejemplificó.



“El sistema colapsó, colapsó hace rato”, dijo Iglesias. “Ya colapsó, pero que no quede un sistema que genere impunidad, que quede inoperante”, agregó.



“(El archivo) se puede malinterpretar como un mensaje negativo, pero al contrario, lo que estoy diciendo es 'como esto no va a prosperar lamentablemente, asumo que en el pasado no se dieron las cosas correctamente y el que tengo que dar la cara soy yo y archivarlos, pero es para concentrarme en los 600 y pico de casos que tienen andamiento’”, destacó.



Violación grupal en Cordón El fiscal Iglesias está a cargo del caso de presunta violación grupal en Cordón y reiteró que en los próximos días solicitará audiencia para que sea sustituida la medida cautelar de prisión para los tres hombres imputados en el caso por la de prisión domiciliaria.