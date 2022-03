Cierre de campaña “multicolor” con el foco puesto en la seguridad y la educación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es algo común en la idiosincrasia electoral uruguaya: los actos políticos, sobre todo cuando están cargados de emotividad, suelen parecerse a expresiones de una hinchada de fútbol cuando el equipo alentado se acerca a una instancia definitoria.

Lo de este jueves, entonces, no fue algo distinto: no hubo un club ni una cancha de césped, pero sí la representación de una alianza electoral -la coalición que hoy gobierna- y un espacio de cemento -el centro de la plaza De la Bandera, frente al shopping de Tres Cruces- en donde se montó el escenario para un acto simbólico para el oficialismo, en el tramo final de la campaña en defensa de los 135 artículos de Ley de Urgente Consideración (LUC) que se someterán a referéndum dentro de nueve días.



Fue el acto de cierre, en Montevideo, de la coalición que se llama a sí misma “republicana”, y fue un momento de encuentro entre la dirigencia de primera línea de los cinco partidos socios y parte de su militancia, que acudió al evento con banderas, fuegos artificiales sin estruendo, y el alto volumen de bombos, platillos y redoblantes.

Con una introducción a cargo de la alcaldesa del municipio CH Matilde Antía, y la lectura de una proclama firmada por las juventudes de los partidos Nacional, Colorado, de la Gente, Independiente y Cabildo Abierto, la coalición llamó a votar por el No a la derogación apostando fundamentalmente a dos pilares de la norma: la seguridad y la educación.



Al menos ese fue el foco -o uno de los principales énfasis- de los discursos del ministro de Ambiente, Adrián Peña, el del senador Guido Manini Ríos, y en parte también de la vicepresidenta, Beatriz Argimón, que además puso foco en los militantes jóvenes.

Mientras tanto, los diputados Iván Posada (Partido Independiente) y Daniel Peña (Partido de la Gente) -que abrieron formalmente el acto-, fueron por otro lado. Posada señaló que esta consulta popular no es otra cosa que “una excusa para tratar de generar una instancia de confrontación y cuestionamiento al gobierno” por parte del Frente Amplio y el Pit-Cnt -lo que fue celebrado especialmente por dirigentes blancos sentados en primera fila que aplaudieron esa parte-, al tiempo que Peña llamó a la militancia a defender la “democracia y la libertad responsable”, dos ideas fuerza que comúnmente usa el oficialismo cuando sale en su propia defensa.

Las aclamaciones

Con una rivalidad sin tensiones, la invitación de los presentadores del acto a los dirigentes para que fueran subiendo al estrado dio pie a un duelo amistoso entre las “hinchadas” de las militancias, para probar así quién ovacionaba más fuerte a su líder o representante a medida que se iban escuchando sus nombres en los altoparlantes y se los veía aparecer en el escenario.



Todos recibieron aplausos, pero el líder de Cabildo Abierto, el ministro y la vicepresidenta fueron los más aclamados.



La barra de los cabildantes incluso coreó el nombre de su líder; la de los colorados prendieron bengalas y la de los nacionalistas se hizo sentir con su percusión.

Último acto del No en Montevideo. Foto: Estefanía Leal.

Manini, el primero de estos tres en tomar el micrófono, aseguró yendo al grano que quienes “quieren derogar esta ley la miran directamente desde el punto de vista del delincuente”, y celebró que en materia educativa la LUC permita el inicio de un “camino” -aunque remarcó que es “solo un camino”- hacia la “reforma imprescindible e impostergable” en esta materia, en la que alertó que fracasaron los expresidentes frenteamplistas José Mujica y el fallecido Tabaré Vázquez, pese a las promesas en ese sentido.



El ministro Peña recordó la baja de los delitos lograda en los dos primeros años de gestión del Ministerio del Interior, y enfatizó que fue el “respaldo a la Policía” dado por la LUC lo que produjo una caída de la criminalidad que, según sostuvo, la oposición no puede rebatir.



Sobre la educación, en tanto, dijo que la norma en cuestión es “la ley marco” de las reformas que el gobierno tiene en su agenda para seguir impulsando, para lograr la real “igualdad de oportunidades”.

Argimón, como estaba previsto, fue el plato fuerte de la noche: dedicó parte de su discurso a repasar lo que entiende como “mentiras” por parte la comisión por el Sí, y afirmó que “mentir también es violencia”, lo que generó aplausos y nuevas ovaciones, en medio de una campaña en la que, de un lado y del otro, se han acusado de difundir falsedades.



Otro momento de aplausos se dio al referirse a un artículo que pasó “desapercibido”: el que eliminó la reducción de pena por trabajo y estudio a los imputados por violación, entre otros delitos graves. “A mí no me importa si un violador estudia o trabaja en la cárcel: que cumpla toda la pena”, gritó la vicepresidenta.



Sobre el final, luego de también mencionar el nuevo régimen de alquileres o el sistema más ágil de adopciones, Argimón sostuvo que la papeleta del No también es un mensaje a los uniformados de azul: “No vamos a dejar sola a la Policía”, volvió a exclamar.

Oficialismo reunió a principales líderes

Las figuras que hablaron en el acto fueron la vicepresidenta Beatriz Argimón, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, el senador Guido Manini Ríos y los diputados Iván Posada y Daniel Peña. Sin embargo, el cierre de la campaña en la capital contó con la presencia, entre la gente y en las sillas debajo del estrado, de varios dirigente de primera linea del oficialismo. Entre otros, estuvieron presentes el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el ministro de Defensa, Javier García; el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel; y la presidenta de la convención departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo.

El mensaje a la militancia



Los guiños a los militantes jóvenes de los cinco partidos socios de la coalición de gobierno fueron un común denominador en la jornada de ayer. Hubo varias referencias a su presencia, como la invitación a la lectura de una proclama de las juventudes de todos los socios, y se coronó con las últimas palabras de la vicepresidenta Beatriz Argimón: “Lo que prometimos lo vamos a cumplir, porque la fuerza nos viene de ustedes”.