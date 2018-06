Chocan ruralistas y el Pit-Cnt

Los incidentes el sábado de tarde en la pequeña localidad de Santa Clara de Olimar, en Treinta y Tres, supusieron un deterioro adicional en la relación de desconfianza que tiene la central sindical con "Un solo Uruguay" que, además, ayer volvió a movilizarse contra el gobierno en todo el país. La central sindical, por su parte, se sintió tocada, pidió diálogo e hizo un llamado a que no se traspasen ciertas "fronteras"

El sábado un grupo de vecinos de Santa Clara, un pueblo de unos 2.300 habitantes, obligó a reabrir la estación Ancap en la que había varios trabajadores reunidos en protesta contra lo que consideraban el despido injustificado de otro.

"Un solo Uruguay" se desvinculó de lo ocurrido, pero al mismo tiempo se mostró comprensivo con los vecinos que se concentraron. Guillermo Franchi, vocero del movimiento, dijo a El País que "tienen pesadillas con nosotros, que no tenemos nada que ver". "Que digan lo que quieran. Pero no puede ser que por un despido, que se puede analizar en la oficina de trabajo, tengan de rehén a todo un pueblo", sostuvo. "Pasó en Salto, donde un grupo de mujeres valientemente pidió para poder trabajar en el frigorífico (que estaba de paro). No sé, no lo entienden. Tendrán que dejar el lugar a otros. No pueden ser los bloqueos sindicales. La gente se aburrió de eso. No sé qué les pasa a estos tipos", agregó.

Pit asume la causa

Lo que empezó como un conflicto que involucraba a la Untmra, el sindicato metalúrgico que representa a los trabajadores de las estaciones de servicio, fue asumido por el Pit-Cnt como tal y mañana abordará el asunto en su Secretariado Ejecutivo, confirmó a El País el presidente de la central, Fernando Pereira. La visión del Pit es que "un empresario echó mal a un trabajador y la Dirección Nacional de Trabajo así lo laudó", dijo Pereira a El País.

Pereira señaló además que las condiciones de trabajo en el lugar eran malas y que hay "fotos increíbles que muestran que las mangueras estaban atadas con cubiertas de bicicletas y que los surtidores no estaban bajo techo". "Esto no puede ser laudado como un juego de tribuna, porque terminamos en la ley de la selva", advirtió Pereira. Los vecinos de la zona "no son parte, no conocen, no saben cuáles es la realidad. No es solo un asunto laboral, es un problema mayor que no se lauda con descalificación, con gritos, por vía del escrache. Cuando nos falta tolerancia, cuidado. De eso somos todos responsables. Hay que tener recelo de no pasar ciertas fronteras. Es parte del contrato mínimo social", advirtió.

Pereira reconoció que se deben tomar en cuenta condiciones específicas en estos casos como que la estación de servicio del incidente es la única del pueblo pero preguntó: "Porque sea el único surtidor ¿el dueño puede hacer lo que quiera?".

Vocero de Un Solo Uruguay sobre el Pit-Cnt: "tienen pesadillas con nosotros" By Mayte De Leon Vocero de Un Solo Uruguay sobre el Pit-Cnt: "tienen pesadillas con nosotros" MIRA TAMBIÉN Vocero de Un Solo Uruguay sobre el Pit-Cnt: "tienen pesadillas con nosotros"

Pereira reconoció que hay "molestia" en la central por el asunto, aunque hasta ahora está básicamente en manos del sindicato metalúrgico, y dijo ser partidario de analizar más el punto "cuando pase un poco la tensión, con cabeza fría".

El sindicato metalúrgico, controlado por el Partido Comunista, ha sido más duro y explícito en asociar al Partido Nacional y a "Un Solo Uruguay" con lo ocurrido. El secretario general del Pit-Cnt, el metalúrgico Marcelo Abdala, escribió en Twitter en el marco de un duro intercambio con el senador blanco suplente Sebastián de Silva: "una pena que políticos del P. Nacional y autoconvocados se unan para organizar al pueblo contra el pueblo". "Duele que la ambición de volver al poder los lleve a tanto. Confiamos en que políticos más inteligentes contribuyan a que estos disparates antidemocráticos no se repitan" (…) Así quieren volver los blancos al poder, con mensajes clasistas y racistas, financiando autoconvocados y comprando sus bancas", disparó en la red social.

El sindicato abundó en un comunicado en la denuncia de las condiciones de trabajo de la estación de servicio "La Cataluña". En el comunicado señala que hasta principios de año, los trabajadores no tenían dispensadores de agua a su disposición, que los surtidores de combustible no estaban bajo techo y que el propietario obligaba a sus empleados a trabajar también en sus establecimientos agropecuarios.



La Untmra explica en el comunicado que todo se originó por un despido "sin causal y sin fundamento" y que el Ministerio de Trabajo propuso que la persona fuese reintegrada. "La estación de servicio nunca estuvo ocupada", sostuvo el sindicato y señaló también que "en un bar de la zona estaban reunidos integrantes del movimiento autoconvocados que organizaron una concentración violenta, actuando contra el legítimo derecho de los trabajadores". "Estaban encabezados por el señor (Juan) Brea Saravia y se asumían como miembros del movimiento "Un solo Uruguay" y como miembros del Partido Nacional", dice el comunicado.

El sindicato pidió ser recibido por los ministerios de Trabajo y del Interior y por el directorio del Partido Nacional y anunció que prepara una jornada de diálogo con la población de Santa Clara, que se realizaría "a la brevedad".

Movilización.

"Un solo Uruguay" evaluó con satisfacción el resultado de su movilización de ayer en las rutas del país. Franchi, el portavoz del movimiento, dijo que en algunos de los 34 puntos llegó a haber más de 300 personas. Franchi agregó en relación a los comentarios que hizo el director de Planeamiento, Álvaro García, (ver nota aparte) que, "las medidas del gobierno (para el agro) pueden haber sido 20, 21, 23 o 90 pero no le movieron la aguja probablemente a nadie". "La devolución del IVA del gasoil a los ganaderos equivale a $ 1.000 por año cuando el 85% no cubren la canasta familiar", puso como ejemplo.

La organización se seguirá movilizando para que se achique el Estado y sea austero y eficiente y para que no se subsidie más a una empresa privada como Alcoholes del Uruguay (Alur) con US$ 200 millones anuales. Un país que exporta el grueso de su producción agropecuaria no puede tener problemas de competitividad y tarifas con sobrecostos, señaló Guillermo Franchi.

Contra la suba del gasto

"Un solo Uruguay" cuestionó el incremento del gasto US$ 150 millones incluido en el proyecto de Rendición de Cuentas. "Como resultado veremos la misma película de los últimos tiempos... , mayor déficit fiscal, mayor endeudamiento", avisó en un comunicado.

"El Estado debe asistir a quienes no han tenido oportunidad pero también debe cuidar y regular eficientemente para que sea el sector privado el que a través de su desempeño asegure las posibilidades laborales y de desarrollo para la mayor cantidad de gente posible. El sector privado uruguayo!!!!!", agregó.

"No nos vamos a ir. No nos vamos a callar. No nos vamos a esconder", advierten los ruralistas. Y pidieron igualdad de condiciones respecto a los emprendimientos de capital extranjero.