Vocero de Un Solo Uruguay sobre el Pit-Cnt: "tienen pesadillas con nosotros"

El gobierno y “Un solo Uruguay” siguen enfrascados en su puja sin que haya señales de acercamiento ni puentes tendidos entre las partes que reiteran sus posturas. Pero al desencuentro se sumó un tercer actor: la central sindical, que tiene su propio enfrentamiento con los “autoconvocados”, a los que acusa de haber promovido la desocupación de la estación de servicio de Santa Clara de Olimar por un grupo de vecinos.



Guillermo Franchi, uno de los voceros de los autoconvocados, deslindó a “Un solo Uruguay” de lo ocurrido pero al mismo tiempo cargó con ironía contra el Pit-Cnt. “ Tienen pesadillas con nosotros. No tenemos nada que ver. Que digan lo que quieran. Pero no puede ser que por un despido, que se puede analizar en la oficina de trabajo, tengan de rehén a todo un pueblo. Pasó en Salto, donde un grupo de mujeres valientemente pidió para trabajar en el frigorífico (que estaba de paro). No sé, no lo entienden. Tendrán que dejar el lugar a otros. No puede ser los bloqueos sindicales. La gente se aburrió de eso. No sé que les pasa a estos tipos”, dijo Franchi a El País en relación a la central sindical.

Sindicato niega haber ocupado la estación de servicio de Santa Clara de Olimar By Mayte De Leon Sindicato niega haber ocupado la estación de servicio de Santa Clara de Olimar MIRA TAMBIÉN Sindicato niega haber ocupado la estación de servicio de Santa Clara de Olimar

Este lunes la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra), sindicato al que están afiliados los trabajadores de las estaciones de servicio, emitió un comunicado en el que rechaza varios de los dichos del propietario de la estación y donde también denuncia algunas de las condiciones de trabajo en ese establecimiento (en general, asegura, son "malas").



A su vez, el sindicato niega que haya habido una ocupación del local. “La estación de servicio nunca estuvo ocupada”, afirma.