Carrera "miente descaradamente" sobre datos de delitos, dice jerarca de Interior

El subsecretario del ministerio del Interior, Guillermo Maciel, se sumó al cruce entre coalición y oposición sobre las cifras de delitos. "Es muy fácil salir a criticar al Observatorio, decir que hay un subregistro, que la pandemia... Hay que escuchar al senador Carrera, mintiendo descaradamente, diciendo en un tuit ‘Por fin Heber reconoce que la pandemia influyó en la baja de los delitos porque con pandemia los delitos bajaron en todo el mundo’; eso es absolutamente falso", disparó Maciel.

Para negar los dichos de Carrera, puso por ejemplo el caso de Argentina, que "con la cuarentena más larga del mundo subieron los delitos y los homicidios" o Chile que no solo con cuarentena sino con toque de queda "28% subieron los homicidios". "Hay otros países en los que bajaron los delitos, uno de ellos es Uruguay. Atribuirle todo a la pandemia no es correcto, se está mintiendo", agregó, en diálogo con Punto de Encuentro (Radio Universal).



"Para sostener cosas hay que tener elementos de juicio, estudios académicos, metodología, pero no podemos largar simplemente afirmaciones sin ningún tipo de respaldo", enfatizó.



Según el subsecretario del Ministerio del Interior, la baja en el número de delitos se debió a "tres quiebres". "Primero el de la tendencia, es indudable que estamos mejor que en el 2019 y que los años anteriores, porque hay menos delitos, hay menos delincuentes sueltos. Se quebró una tendencia que durante 15 años se mantuvo al alza", detalló. En segundo lugar "se quebró "la impunidad" porque hay más formalizados; y en tercer lugar "la resignación"; "se puede combatir el delito".

Por otro lado, Maciel reconoció que hay una baja tasa de declaración de delitos, que actualmente asciende al 53%, pero "debería situarse en torno al 60%".



Consultado por cuál sería la diferencia entre justificar el aumento de homicidios con el aumento de "ajuste de cuentas", que tanto se criticaba a la administración de Bonomi, Maciel explicó que el actual gobierno no engloba "todos" los homicidios en ese justificativo. "No podemos tener un policía adentro de cada domicilio, sí podemos aumentar el patrullaje, descentralizar el PADO. (...) disminuyen las rapiñas y los hurtos y por lo tanto los homicidios que derivan de esos delitos".