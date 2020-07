Cecoed de Treinta y Tres "no considera oportuno" que ingresen trabajadores desde Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Treinta y Tres notificó a la empresa Cielo Azul (Cementos del Plata, Planta de Cal) y Calizas S.A. que "no considera oportuno y conveniente" el ingreso al departamento de "un considerable número de personas provenientes de zonas de riesgo de COVID19, como lo son determinados lugares de Brasil".

En caso de llevarse adelante el ingreso, el contingente "deberá cumplir con lo establecido en las normativas vigentes, que incluyen hisopados previos y cumplimiento de cuarentena obligatoria, entre otras exigencias", agrega el Cecoed de Treinta y Tres en un comunicado divulgado este lunes.

Además, solicitaron a las empresas que "en caso de ingresar el contingente, el lugar de alojamiento del mismo sea fuera del radio urbano y suburbano de Treinta y tres".

Washington Pereyra, coordinador del Cecoed de Treinta y Tres, indicó a El País que este lunes iban a ingresar 23 trabajadores desde Brasil, de un total de 42. Agregó que la empresa, tras la notificación, resolvió hisopar previamente a los trabajadores con el test PCR y que una vez que ingresen a territorio uruguayo se alojarán fuera del radio urbano y suburbano del departamento.

José Quintín Olano, director de Salud de Treinta y Tres, manifestó a El País este lunes que se enteró de este ingreso de manera informal el pasado fin de semana, y el lunes anterior convocó a una reunión del Cecoed para informar lo sucedido.



Al otro día, el martes pasado, un representante de RR.HH de la empresa lo llamó de noche para informarle de este ingreso. En tanto, coordinaron una reunión para el día próximo, miércoles, donde Olano le planteó los pedidos que recoge el comunicado posterior del Cecoed.



El jueves pasado, recibió un mail de ese representante de la empresa diciendo de que tenían resultados de los tests, pero no lo del tipo PCR, que son más seguros que los que se realizan normalmente en Brasil, y son los que exige el nuevo decreto para el ingreso a Uruguay de mediados de julio. Olano respondió que se requerían otros tests y al otro día, el viernes anterior, recibió un correo de este representante que anunciaba el arribo a Treinta y Tres de estos 23 trabajadores de Brasil.



Frente a esta situación, Olano convocó nuevamente al Cecoed para que tomaran una decisión al respecto, reunión a la que se invitó a este representate de la empresa que dijo que no iba a estar en el departamento hasta el lunes. Ese sábado se reunió el Cecoed y resolvió notificar a la empresa.



En tanto, las autoridades de Treinta y Tres obtuvieron una respuesta recién este lunes. Sobre las 9:30 horas, este representante envió un breve correo donde precisaba que el contingente de 23 trabajadores no iba a entrar este lunes a el país, aunque no precisó cuándo lo haría, y que estaban "trabajando" para realizar los test PCR en Brasil o con la empresa ATGen (Uruguay). Además, se informó que "se trabaja" para cuando ingrese este contigente realicen "la cuarentena fuera de la ciudad", como pidió Cecoed.



Las autoridades de la Intendencia de Treinta Tres esperan que este ingreso ocurra una vez que finalicen los casos activos en el departamento y que sea en forma coordinada, para evitar problemas ocurridos en las entradas anteriores.

A fines de mayo, el Cecoed también se opuso a las medidas tomadas por la planta Cielo Azul, que decidió ingresar a 51 trabajadores brasileños al departamento.

Este pedido surgió luego de que a fines de abril entrara a Uruguay un grupo de trabajadores brasileños contratados por la empresa Cielo Azul. El grupo estaba compuesto por 52 brasileños. Días más tarde, el Cecoed del departamento de Treinta y Tres había informado que cuatro de esos ciudadanos brasileños habían dado positivo al test de coronavirus.

El último boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) mostró que Treinta y Tres es el departamento con más casos de COVID-19 detrás solo de Montevideo: ayer tenía 12 personas enfermas.