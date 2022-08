Caso Marset: estas son las 10 dudas de Bergara en la interpelación a Heber y Bustillo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador frenteamplista Mario Bergara es el miembro interpelante este lunes en la Cámara de Senadores y estas son las 10 preguntas que les plantea a los ministros de Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

Además de una extensa introducción en la que expresó cuáles son sus cuestionamientos al procedimiento que llevó a expedir ese documento, el senador planteó las siguientes 10 dudas centrales y recordó que el ministro del Interior dijo que no sabía cuál era la duda por la que se planteaba esta convocatoria.



Duda N° 1: ¿En qué momento los ministros y subsecretarios tomaron conocimiento del caso y cuál fue el papel de cada uno en el proceso de expedición y entrega del pasaporte a Marset?



Duda N° 2: ¿Qué reportó el Ministerio del Interior a la Cancillería en aplicación del Decreto 129/2014? ¿Se complementó con la información referida a la existencia de una investigación criminal internacional en curso, de la cual el Ministerio del Interior formaba parte junto con la DEA estadounidense y las autoridades paraguayas y que tenía a Marset como uno de sus objetivos?

- Si no se realizó tal advertencia, ¿cuáles fueron las razones?

- Por el contrario, si efectivamente se informó, ¿qué evaluación realizó la

Cancillería para seguir adelante con el proceso?



Duda N° 3: ¿Qué rol jugó en este tema la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado y, en particular, el coordinador de la misma en el ministerio de Relaciones Exteriores?



Duda N° 4: ¿Qué comunicaciones recibió la Cancillería de parte de los profesionales del servicio exterior vinculados a la tramitación de este pasaporte? ¿Confirman que se solicitaron en forma reiterada instrucciones de cómo proceder en este caso tan delicado? ¿Se sugirió que se debía

tomar más tiempo para el análisis, dadas las características del mismo?



Duda N° 5: ¿Dada la información recibida del Ministerio del Interior y las advertencias de los funcionarios del servicio exterior, qué evaluación se hizo y quién determinó que el procedimiento continuara?



Duda N° 6: ¿Por qué no se aplicó el artículo 34 del Decreto 129/2014 que hubiera permitido que se le otorgara a Marset un documento "Válido directo a la República por un solo viaje" en lugar de un pasaporte por 10 años? ¿Qué uso se hizo de los márgenes de acción en situaciones no previstas que habilita el artículo 48 del referido decreto, que hubiera posibilitado tiempos y condiciones más acordes con el caso presente?



Duda N° 7: ¿Por qué se accedió a que la entrega del pasaporte se realizara de una forma excepcional en lugar de hacerlo vía valija diplomática? La urgencia del solicitante era clara: evitar una deportación. ¿Cuál era la urgencia del Estado uruguayo?



Duda N° 8: Con relación a la reunión mantenida por la vicecanciller con el abogado de Marset, ¿es usual que las jerarquías tengan este tipo de encuentros con los representantes legales de quienes solicitan pasaportes desde el exterior? Se admite que la fecha de envío de la valija

diplomática fue motivo de dicha conversación. ¿Cómo siguió ese diálogo, se trataron otros temas vinculados al caso? ¿Se sugirieron vías alternativas del envío del documento? ¿La jerarca transmitió esa reunión al ministro?



Duda N° 9: ¿Entienden los señores ministros que este episodio afecta la reputación internacional del Uruguay y la credibilidad del sistema ante la ciudadanía?



Duda N° 10: A la luz del lamentable resultado de este proceso, que implica que una persona requerida internacionalmente se encuentre fugitiva, ¿entienden los señores ministros que se debió actuar de alguna forma diferente? ¿Hay espacio para alguna autocrítica? ¿No se reconocen errores en el proceso? Ante una circunstancia similar en el futuro, ¿se actuaría de la misma manera?