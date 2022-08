El Frente Amplio interpela a Heber y Bustillo por entrega de pasaporte a Sebastián Marset

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador Mario Bergara es el miembro interpelante en la sesión de este lunes en la cámara alta, convocada para interpelar a los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, por la entrega del pasaporte en 2021 al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, cuando estaba preso en Dubái por portar documentación falsa.

Al iniciar su presentación, Bergara dijo que "en este momento en algún lugar del mundo está suelto e impune un narcotraficante uruguayo, con extenso prontuario y señalado como culpable de varios delitos", en referencia a Marset.



"Continúa prófugo, entre otras cosas, porque se le otorgó un pasaporte uruguayo común", dijo Bergara y señaló que se le extendió "en plazos menores a los que el sentido común hubiera indicado en un caso de tanta complejidad, pero que fueron funcionales a los intereses de esa persona".

"Un pasaporte emitido en condiciones difíciles de entender por su celeridad, su trámite y sus detalles", resumió.



El senador sostuvo que se decidió convocar a los ministros "porque estamos ante un escándalo de proporciones" y que esto "afecta la credibilidad de Uruguay". Además, indicó que "lejos de asumir responsabilidades, las autoridades se han dedicado a minimizar el problema" y que trasladaron la responsabilidad de lo ocurrido a las administraciones anteriores.



Las explicaciones sobre este caso, apuntó Bergara, "son una necesidad de la sociedad toda".



En referencia al narcotráfico, "impedir el avance de estas organizaciones debe ser un objetivo clave", señaló Bergara y agregó que, si bien esto en Uruguay hasta hace algunos años se veía como ajeno, actualmente es "ineludible". "Necesitamos comprender juntos y constructivamente qué fue lo que sucedió, dónde fallaron las alertas y acciones que impidieron evitar un evento que, todos podemos coincidir, es bochornoso", enfatizó.



"No logramos ver cómo se custodió el interés nacional", dijo el senador y consideró que lo hecho aparece relacionado "a las necesidades privadas de Marset".

"Había que tomarse más tiempo para el análisis de un caso tan delicado y tomar cursos de acción cautos", enfatizó Bergara y llamó la atención que Cancillería "desconociera" la opinión de los profesionales que estuvieron cerca del caso y recibieron información de Paraguay. "Las consecuencias de las decisiones tomadas y de la forma en que se aplicaron son, claramente, nefastas", agregó, y argumentó que la obtención del pasaporte uruguayo fue la clave para que Marset obtuviera su liberación en Dubái y a partir pudiera mantenerse prófugo mientras en Paraguay se desarrollaba la operación "A Ultranza", y donde además se pidió su captura internacional.



Bergara indicó también que en Uruguay "existía un marco legal para al menos demorar la entrega de la documentación, mientras se analizaba el caso con más detenimiento. El apuro, la escasa cautela y prudencia fueron el común denominador".



"Damos vuelta al asunto una y otra vez y no logramos entender por qué se actuó de esa manera. No logramos entender cuál era el interés del Estado uruguayo de actuar de esa forma", consideró.

El miembro interpelante apuntó en su introducción lo que había adelantado como tema central del debate, que fue la legalidad y los tiempos de entrega del pasaporte, de acuerdo a lo que marcaba el decreto 129/214, que flexibilizó la legislación anterior y establecía el impedimento de acceder al pasaporte a aquellas personas que tengan una requisitoria internacional, causa abierta o antecedentes penales en Uruguay, exclusivamente.



"El punto no es el alcance del marco legal, al cual se acude hasta el momento como única explicación ensayada por las autoridades para dar respuesta a una indignación colectiva con repercusiones internacionales muy negativas", remarcó.



El senador criticó que las autoridades afirmen que se actuó aplicando el decreto 129 de 2014 y "que si no se hubiera modificado el reglamento de expedición de pasaportes, nada de esto hubiera ocurrido". Consideró que esas declaraciones, más que una explicación, parecen "una excusa", y enfatizó: "son falsas". "El reglamento de 2014 no obligaba a las autoridades a emitir un pasaporte a un conocido narcotraficante, investigado a nivel internacional y preso en otro país por un pasaporte falso. La normativa daba margen suficiente para seguir el curso de acción que más conviniera a los intereses del país", agregó.

Bergara aseguró que mediante pedidos de informe se solicitó a los ministerios involucrados que se otorgara la información relacionada a la expedición del pasaporte de Marset, pero indicó que no la obtuvo.