Lo que sabemos y las dudas que quedan sobre la entrega del pasaporte a Marset

Los ministros del Interior y Relaciones Exteriores, Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo respectivamente, comparecerán este lunes a las 15:00 a la interpelación en la Cámara de Senadores convocada por el Frente Amplio, que también fue votada por el oficialismo. El motivo de esta convocatoria fue la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset cuando estaba detenido en Dubái por contar con un pasaporte falso de Paraguay.

A continuación, lo que sabemos hasta ahora sobre el caso Marset y las dudas que persisten. El caso tuvo alto impacto político a nivel nacional e internacional, e incluyó el pedido de renuncia de ambos secretarios de Estado que hizo el senador opositor Daniel Caggiani.

Lo que sabemos hasta ahora

La Justicia e Interpol lo definen como narcotraficante y también como líder del Primer Cartel Uruguayo (PCU), además de jefe de una organización criminal que fue objetivo de la operación “A Ultranza Py”, el mayor golpe al crimen organizado y lavado de dinero en Paraguay, llevada adelante en febrero.



En setiembre de 2021 Marset fue enviado a prisión en Dubái por contar con un pasaporte paraguayo falso.



En octubre, Marset accedió a un pasaporte uruguayo tras un pedido que hizo el narcotraficante cuando estaba preso en Emiratos Árabes Unidos.



El Gobierno asegura que la entrega del pasaporte fue en línea con lo dispuesto en el decreto 129 del año 2014, de la administración de José Mujica. Los antecedentes judiciales que tenía en Uruguay habían extinguido –databan de 2012 y 2013-.



No era la primera vez que pedía el pasaporte uruguayo. En 2019 según plantearon legisladores del Frente Amplio, también lo había solicitado y se le había denegado.

El País informó el jueves pasado que Uruguay ya había informado de movimientos del narco en mayo de 2021, según Inteligencia de Paraguay. Además, el capo narco estaba bajo la lupa de Inteligencia de Uruguay desde 2018, dijo a El País una fuente de la investigación.

Su prontuario delictivo comienza desde los 18 años cuando fue detenido mientras se dirigía a recibir en solitario un cargamento de droga en Cerro Largo. Luego, a los 22 años, fue arrestado en la intersección de las rutas 1 y 3 también vinculado a un cargamento de 170 kilos de marihuana que recibiría. Después pasó a radicarse en Asunción.

Lo que todavía no queda claro

1) Uno de los puntos que quedan en el tintero es por qué se expidió en octubre el pasaporte a Marset cuando desde agosto de 2021 la Policía uruguaya lo investigaba junto a la DEA norteamericana, tal como informó El Observador el 13 de agosto. Consultado sobre este punto el viernes pasado en el programa radial, Heber respondió que respondería "cabalmente" a esta interrogante hoy en la interpelación.



2) Pero este no es el único punto que aún no está claro. El Observador también informó que Fiorella Prado, por entonces cónsul en Emiratos Árabes Unidos, había consultado a Cancillería si debía tomarle las huellas dactilares a la cárcel. La respuesta que obtuvo por la Dirección General de Consulares y Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezada en ese momento por Pauline Davies, es que continuara con el trámite porque el caso se ajustaba a lo dispuesto en el decreto de 2014, agregó el medio. Tanto Interior como Cancillería insistieron una y otra vez que la expedición fue "de acuerdo a derecho". ¿Por qué concurrió a la cárcel la cónsul?

3) El pasaporte entregado fue el común con vigencia por 10 años. ¿Por qué ese y no otro? El ministro Heber sostuvo el viernes en diálogo con En Perspectiva (Radiomundo) que la legislación prevé un camino alternativo. Sostuvo que "para no indocumentar a una persona uruguaya en el exterior", está prevista la entrega del "pasaporte de un viaje" con el objetivo de "poder volver a su país". Sin embargo, este camino no se siguió porque "no se solicitó por ese camino", dijo aludiendo a la solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sobre ese punto, el miembro interpelante de esta tarde, Mario Bergara, indicó que las autoridades ignoraron un artículo del decreto de 2014. "Dice que ante circunstancias no previstas, los ministerios tienen que hacer las consideraciones del caso", sostuvo en referencia al artículo 48 de esa norma.

4) Vinculado con la expedición del pasaporte es por qué la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache Batlle, recibió en su despacho al abogado Alejandro Balbi, representante legal de Marset. La jerarca tuiteó que lo recibió en noviembre de 2021 "como suele hacer" cuando le "solicitan audiencia". Además, sostuvo que Balbi "se limitó a consultarme la fecha de envío de valija diplomática, medio por el cual se suelen remitir los pasaportes gestionados a través de los Consulados de la República en el exterior", que no fue por la vía que recibió su documentación Marset. ¿Qué se habló en esa reunión? ¿Por qué el pasaporte no viajó por valija diplomática? "En ningún momento me pidió que interviniera para agilizar proceso alguno", así como remarcó en la misma red social: "Niego rotundamente cualquier participación en el trámite de expedición, entrega o envío a Emiratos Árabes Unidos del pasaporte de Sebastián Marset", dijo Ache.



5) Otro punto que no está aclarado es por qué en la administración de José Mujica se resolvió modificar el decreto de entrega de pasaportes, una norma de 1993. Heber sostuvo que "antes se pedía antecedentes en nuestro país y en el exterior", lo que hubiera impedido la expedición del documento al narcotraficante. "¿Por qué se saca un requerimiento del decreto de 2014?, ¿a quién se quiere proteger? ¿a quién se quiere, de alguna manera, contemplar?", había dicho este viernes el ministro Heber a En Perspectiva.



6) Un punto que también genera incertidumbre es por qué se modificó una parte de este decreto a comienzos de 2021, pero no las exigencias referidas a la entrega del pasaporte. Heber había dicho el viernes que eso no fue una "revisión" del decreto, sino hacer modificaciones que era un pedido del Inddhh vinculado al acceso del pasaporte para personas con discapacidad, que aseguró, era una "discusión heredada" del período anterior. Sin embargo, la oposición presenta sus dudas sobre esta explicación.



7) Más allá de esto, en marzo el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, anunció que se redactó un proyecto de decreto para volver al régimen del año 1993 en cuanto al acceso al pasaporte uruguayo desde el exterior, que implica que no se pueden tener antecedentes penales en Uruguay ni en otro país. Cinco meses después, en agosto, Cancillería e Interior informaron que afinaban un nuevo decreto. ¿Por qué la demora? ¿Qué dice el nuevo texto?



8) Tampoco se sabe cabalmente en qué parte del mundo se encuentra Marset. El jueves un hombre que se identificó como Marset envió mensajes a través de videos difundidos por Telenoche (Canal 4) desde un teléfono celular con característica de Sudáfrica. No obstante, el embajador paraguayo en Sudáfrica dijo el viernes a la radio guaraní ABC que por ese entonces no habían sido informados de que el narcotraficante uruguayo haya ingresado legalmente a Sudáfrica o Mozambique "con el pasaporte uruguayo válido", que fue expedido por el gobierno.