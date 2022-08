Caso Marset: Heber apuntó al cambio de decreto; "¿A quién se quiere proteger?", lanzó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuestionó este viernes la modificación del decreto para la entrega de pasaportes, bajo la administración de José Mujica, que remarcó, fue lo que permitió entregar el pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, ahora prófugo y con una alerta roja de Interpol a cuestas.

En entrevista con En Perspectiva (Radiomundo), Heber señaló a dos días de la interpelación que comenzará el lunes que "si hubiera estado vigente el decreto de 1993 no se podía dar el pasaporte a Marset", producto de que estaba preso al momento de su solicitud, por contar con pasaporte falso. En ese sentido, planteó que se dio "producto de que está vigente el de 2014 (decreto 129/014), que no exige antecedentes en el país donde se está solicitando".

"¿Por qué se saca un requerimiento del decreto de 2014?, ¿a quién se quiere proteger? ¿a quién se quiere, de alguna manera, contemplar?", lanzó el secretario de Estado, quien adelantó que esta consideración estará en el intercambio en la Cámara de Senadores.



"Hemos dicho muy claramente que nos hemos encontrado que las disposiciones establecidas en el decreto del 2014, del presidente Mujica, lleva a que los requisitos para poder otorgar un pasaporte no esté contemplado la situación de que esté preso o que tenga antecedentes en el exterior. Solamente son causas abiertas en nuestro país", dijo.



Insistió, además, que ante los cuestionamientos de la opinión pública de que se le "dio un pasaporte a un narco", debe preguntarse: "¿Quién hizo la legislación? El decreto de 2014. ¿Quién firmó ese decreto? El presidente Mujica".



El ministro subrayó que esta consideración no se trata de un "contraataque" hacia la oposición, sino que se trata de cuestionar el cambio, "cuando antes se pedía antecedentes en nuestro país y en el exterior", en alusión a la norma de 1993.



Consultado sobre si habrá una interpelación cruzada el próximo lunes, respondió: "Quizás sí. Cuál es la razón por quitar la instancia del requerimiento de que la persona que solicita un pasaporte, aunque sea uruguaya, pueda estar cometiendo delitos en el país donde está pidiendo pasaporte. Se saca extrañamente este requisito que para mí es fundamental (...) que era una costumbre en el Uruguay".



"Si yo fuera la oposición ahora, e invirtiera los roles, ¿por qué le voy a reclamar ahora al gobierno que cumpla lo que yo escribí?", señaló en referencia al cambio normativo en 2014. "En todo caso, tendría que explicar por qué lo escribí y cuáles fueron las razones, que llevó a que actuara como actuamos", añadió.

Incluso, dio un paso más, y aseguró que si estuviera ahora en la oposición buscaría el "sentido positivo", de señalar "me equivoqué, fue un error, vamos a arreglarlo, a cambiarlo".



Respecto a si no pediría la renuncia de autoridades frente a este caso, señaló que "las renuncias son cuando te suben las rapiñas 338 %", apuntando así a los resultados en materia de seguridad del Frente Amplio. Estas diferencias llevaron a pedir a la oposición de aquél entonces varias veces la renuncia del entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi. "Nosotros no pedimos la renuncia de Bonomi por la aplicación de un decreto que es legal", retrucó.



Heber señaló que el lunes responderá los cuestionamientos de la "falta de coordinación" entre Interior y Cancillería y el "trámite exprés" del pasaporte. Adelantó que señalará en la instancia parlamentaria solicitada por el Frente Amplio, pero con apoyos del oficialismo, de que "no hubo ni una cosa, ni otra". Para ello, expondrá "documentos" que "avalan, respaldan nuestras decisiones".



"Me parece bastante indignante que se le pudo haber dado a Marset el pasaporte. Esa misma indignación es la que tiene la gente", dijo el ministro, quien consideró que "hay una explicación" que es "jurídicamente válida".



Por otro lado, el ministro fue consultado si no se podía evitar darle el pasaporte a Marset. Sostuvo que "había otra instancia, que existe en nuestra legislación, que es la posibilidad de dar un pasaporte para no indocumentar a una persona uruguaya en el exterior, que es un pasaporte de un viaje. Es simplemente para poder volver a su país".



Ante la consulta de por qué no se fue por ese camino, retrucó que "no se solicitó por ese camino", y porque el decreto de 2014 "claramente habilitaba a Marset a poder sacar el pasaporte de forma permanente".



El decreto de 2014 tuvo modificaciones a comienzos de 2021, tal como informó Búsqueda ayer. De todos modos, Heber indicó que esto no implicó una "revisión" de la norma, sino que los cambios fueron a partir de una "discusión heredada" que venía del año 2019.

Los cambios fueron tras una resolución de Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) que establecía que se estaban vulnerando los derechos de personas con discapacidad por la exigencia de una "autorización expedida por un juez para iniciar el trámite de solicitud del pasaporte", informó el semanario.



"Si hubiera habido una revisión del decreto, hubiéramos advertido esta falta de requerimiento que eran justamente los antecedentes en el exterior, modificados en 2014", remarcó Heber esta mañana.



Tal como han insistido las autoridades de Gobierno, Heber afirmó que se están "ultimando detalles, hace tiempo, desde que sucedió esto, para modificar el decreto". Esto con el objetivo de que "volver a la instancia en donde se le requieran antecedentes, causas abiertas en nuestro país y también antecedentes en el país donde se está solicitando el pasaporte".

Postura de Gobierno de Colombia

Uno de los hechos que dio más visibilidad al caso Marset fue la acusación del presidente de Colombia Gustavo Petro de que el narco uruguayo era el autor intelectual del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, asesinado en mayo en Colombia durante su luna de miel.



"La investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci cometido por el narcotraficante uruguayo Marset en territorio colombiano demuestra que hace mucho el narco dejo de ser un problema bilateral colombo estadounidense y es hoy un problema americano y mundial", había escrito Pecci el 12 de agosto.



Al respecto, Heber se preguntó si "sabiendo que puede ser uno de los ideólogos de la muerte del fiscal paraguayo, Colombia no haya subido un requerimiento en Interpol, con línea roja o azul, que es de alguna manera la posibilidad de tener requerimiento para investigación".



Sostuvo que es "raro" y "extraño" que "Interpol Colombia no haya subido el requerimiento, cuando hay pruebas". "A no ser que no haya elementos como para hacer un requerimiento a nivel internacional, y simplemente sea un trascendido de prensa. No lo sabemos".



"Si tenemos pruebas acá en Uruguay de algún delito a nivel internacional, lo primero que hacemos por vía de Interpol es ponerle alerta roja, y avisar a Interpol a nivel mundial de que está requerido", señaló el secretario de Estado.