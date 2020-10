Caso Gilberto Vázquez: Tabaré Vázquez envió respuestas; Gandini dijo que le quedaron "dudas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente Tabaré Vázquez envió las respuestas a las preguntas formuladas por algunos senadores de la Comisión Especial de Derechos Humanos, en el marco de la la investigación que se lleva adelante tras conocerse las confesiones realizadas por el militar retirado Gilberto Vázquez ante un Tribunal de Honor en 2006.

El senador blanco Jorge Gandini, uno de los que envió una serie de interrogantes al exmandatario, dijo este miércoles: “En la primera lectura de las respuestas a mis preguntas, no puede leer las demás, surgen dudas que me gustaría volver a preguntar”.

El legislador añadió que Vázquez, en sus respuestas, plantea que no recibió las actas del Tribunal de Honor en cuestión, y que firmó “leyendo solo el expediente administrativo”. Gandini dijo que ese documento contenía el informe de Jurídica del Ministerio de Defensa que alertaba que Gilberto Vázquez podría haber confesado uno o varios delitos en esa instancia –de acuerdo al artículo 77 del reglamento de los Tribunales de Honor-. “Eso por lo menos debió haberlo leído”, planteó el senador.



“No explica por qué se lo llevaron en mano a firmar y por qué tuvo un trámite de apenas unas horas en el Ministerio de Defensa y de mucho menos tiempo en la propia Presidencia de la República, ni por qué no pasó ni por Jurídica ni por secretaría de la Presidencia ni se estudió”, comentó Gandini.



Según la respuesta que envió Vázquez, este proceso fue tan rápido porque “había mucho interés público en el tema porque en los días previos había sido procesado Gilberto Vázquez, que esa fue la razón por la cual lo sacó rápido”, planteó Gandini. “Si había generado tanta conmoción, ¿cómo es posible que no leyó las actas?”, añadió.



Vázquez comentó, de acuerdo a Gandini, que la entonces ministra de Defensa, Azucena Berruti, le informó y fue por ese motivo que firmó. “Ahora, la ministra sí tuvo las actas, consta en el expediente que la ministra las conoció las actas, no pudo no conocerlas”, señaló este miércoles el senador nacionalista. “No pudo la ministra firmar sin leer después que pidió que en ocho horas, fuera de horario en el ministerio (de Defensa), se tramitara todo el expediente”, insistió.



Gandini planteó que las respuestas de Vázquez dejan estas “dudas que serán incorporadas al análisis de la comisión cuando tenga que hacer el informe”.

Consultado acerca de si se buscará despejar estas dudas “repreguntando” a Vázquez, respondió: “Podríamos volver a hacerle preguntas, pero me paree que es un exceso volver a molestar al expresidente de la República”. Esto, sostuvo, no quiere decir que a su juicio las respuestas del exmandatario sean “satisfactorias para poder averiguar qué pasó con ese expediente”.

Por otro lado, Gandini destacó que Vázquez haya accedido a responder las interrogantes de la comisión. “El doctor Vázquez respondió, y otros citados por la comisión ni siquiera comparecieron”, dijo. “No vino el comandante en jefe del Ejército, no vinieron los integrantes del Tribunal de Honor, solamente el presidente del mismo. Por lo menos Vázquez hizo por escrito las respuestas”, comentó.

En tanto, Gandini comentó lo que, a su criterio, sucedió con este expediente. “Cuando Vázquez recibió el expediente no lo leyó él y lo firmó inmediatamente, pero también tengo claro que ya sabía lo que el expediente contenía”, dijo.