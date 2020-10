Caso Gilberto Vázquez: exdirectora de Jurídica de Defensa contradijo a Tabaré Vázquez 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La exdirectora de Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) Sylvia Usher visitó este miércoles la Comisión Especial de Derechos Humanos del Senado para hablar del tratamiento del expediente que contenía las actas del Tribunal de Honor al que se sometió el militar retirado Gilberto Vázquez en 2006 y contradijo lo planteado semanas atrás por el expresidente Tabaré Vázquez sobre la información que recibió Presidencia en su momento.

"Ni yo ni ningún otro funcionario de la asesoría letrada que estaban en 2006 retuvo, archivó, o guardó, o escondió, ningún expediente, pero especialmente este, el del Tribunal General de Honor de Gilberto Vázquez en situación de reforma", dijo Usher.

“Las actas que entraron a Jurídica…las actas es el Tribunal de Honor, todo el expediente, como entró, salió”, agregó en rueda de prensa.

Usher fue consultada si, en caso de homologación, se tiene acceso a todo el expediente, a lo que respondió: “Sí, es así, pero eso se lo tiene que preguntar a otras personas”.

La exjerarca también fue interrogada acerca de si está “molesta” con el expresidente Vázquez. “No estoy molesta, quiero aclarar mi situación. Fue de corrección en los 31 años que trabajé en el Ministerio de Defensa Nacional. Fue siempre una actuación muy correcta. Y a mí se me ha mencionado imputándome irregularidades que no son ciertas y estoy muy agradecida de aclarar que no existieron irregularidades de mi persona ni de los funcionarios que de mi dependen", dijo.



"Nunca un Tribunal de Honor se pidió con la urgencia que se pidió este. Y como funcionarios que éramos que reconocemos a nuestra jerarca hicimos todo lo posible para cumplir y sacarlo con urgencia, pero como entró salió. Más siete hojas, que es el informe jurídico”, añadió.



El expresidente Vázquez se refirió al expediente de este Tribunal de Honor durante una charla por Zoom con militantes a principios de setiembre. "Ni a la ministra Berruti, ni a quien les habla, les fueron informadas las gravísimas declaraciones", dijo en referencia a la entonces ministra de Defensa, Azucena Berruti.

Vázquez expresó que "queda absolutamente claro" que cuando Presidencia firmó la resolución no estaban las actas, al señalar: "Las actas nunca vinieron con este expediente". Luego, cuando se envió al Ministerio de Defensa, "en la parte administrativa" fueron agregadas, aseguró.



"Nosotros no teníamos conocimiento, como dicen los propios jefes militares administrativos del Ministerio de Defensa de las actas del Tribunal de Honor y de lasdeclaraciones del exmilitar, si se le puede llamar señor a esta persona", dijo el exmandatario sobre Gilberto Vázquez.



A principios de octubre, en tanto, quien fuera secretario de la Presidencia durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) había dicho en esa misma comisión que el mandatario no accedió a las confesiones del militar retirado en las que hablaba de ejecuciones, secuestros y torturas.

Fernández afirmó que este expediente “no pasó” por sus manos, de acuerdo a lo que declaró a la prensa en ese momento antes de ingresar a la comisión.

Además, en ese momento Fernández se refirió a la alerta de Jurídica de Defensa, que en un informe menciona que se aplicó el artículo 77 del reglamento del Tribunal de Honor, que significa que se detienen las actuaciones ante la presunción de que se puede estar ante un delito.

“El error que se cometió en este caso es, a mi juicio, por un lado no haber adjuntado las actas, y por otro -yo lo hubiera hecho como asesor letrado jefe- no ir a hablar con el ministro y decirle: ‘Mire, ministro, esto que aparenta ser un Tribunal de Honor por una fuga del Hospital Militar, adentro tiene una bomba; esto y esto’. Eso es lo que debe hacer, a mi juicio, un asesor letrado jefe”, dijo Fernández.