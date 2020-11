Carolina Cosse planteó una salida para destrabar el conflicto por la UAM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En sus primeros días como intendenta electa, Carolina Cosse se muestra más negociadora que combativa. En medio de un conflicto entre el gobierno y el Frente Amplio por la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), la nueva jefa comunal presentó una alternativa para negociar una solución al conflicto.

El encuentro de Cosse con la bancada del Frente Amplio tuvo lugar el martes en el Senado. Si bien ella sigue siendo la titular de su banca y estuvo conversando sobre su renuncia, presentó una salida para negociar cambios al artículo del Presupuesto que plantea que la conducción de la UAM pase de la Intendencia de Montevideo (IMM) al Ministerio de Ganadería (MGAP).

El Frente rechazó esta posibilidad. El intendente de Montevideo, Christian Di Candia, jugó fuerte al firmar una resolución por la cual la comuna volvió a asumir la administración de los bienes inmuebles en donde funciona el parque agroalimentario. Como las tierras, la obra y la presidencia actual de la UAM están en manos de la intendencia, se definió reflotar la comisión administradora del Mercado Modelo y traspasarle todo eso, inclusive los contratos ya firmados.



El debate se tensó en la previa de las elecciones departamentales, al punto que desde el Frente se dijo que lo de la UAM había sido una “rapiña” de parte del gobierno. En su pasaje por Diputados, el artículo sufrió modificaciones y se dispuso una cogobernanza entre el MGAP y la IMM, aunque con la presidencia (y doble voto) para el ministerio. Además, agregó lugares para las gremiales y para el Congreso de Intendentes en el órgano de conducción de la unidad. Así se aprobó en el plenario, con los votos de la coalición y sin los del FA.

En octubre, Cosse dijo sobre el tema: “Es una disputa que no empezamos nosotros. Tenemos una situación objetiva de que la tierra es de la intendencia. La enorme mayoría de la obra fue pagada por la intendencia”, añadió.



Según supo El País, la alternativa que presentó Cosse a la bancada frenteamplista implica la realización de cambios en la gobernanza de la UAM, que pasan básicamente por otorgarle la secretaría general al Ministerio de Ganadería y la presidencia a la intendencia.



El presidente tendría doble voto y en caso de salir con licencia no quedaría a cargo el secretario general; asumiría un suplente del presidente, con lo cual la intendencia mantendría siempre el control de la UAM.



En el FA consideran que el artículo tal como está redactado en el Presupuesto “no tiene efecto ninguno”, ya que el predio está actualmente en manos de la intendencia y por lo tanto el texto carece de “efecto”.

Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM). Foto: @UAM_Uy

Fuentes políticas indicaron que la salida ofrecida por Cosse implica una actitud conciliadora que permite de algún modo al gobierno “no salir perdiendo”. Su impronta parece diferente a la mostrada en la campaña, cuando no tenía problemas de chocar con el gobierno.



En paralelo, la coalición intenta llegar a un acuerdo. El senador blanco Sergio Bottana ya adelantó a El País que no acompañará el artículo tan como está redactado. Pretende discutirlo en comisión de Ganadería.



Jorge Gandini es quien está a cargo de negociar para que llegar a una definición de consenso y en el Presupuesto. El senador dijo a El País que le consta que Cosse habla con el FA, mientras él dialoga con el MGAP. “La negociación es tan compleja y con tantos actores que es imprescindible no dar detalles hasta que esté pronta una solución que contemple a todos”, dijo Gandini.