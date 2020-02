Carlos Julio Pereyra fue homenajeado por todo el sistema político

Una multitud concurrió ayer a despedir los restos mortales del histórico dirigente nacionalista Carlos Julio Pereyra, primero al Palacio Legislativo y luego al cementerio de Rocha. Lo más llamativo del velatorio que tuvo lugar en horas de la mañana y hasta el mediodía en el Salón de los Pasos Perdidos, fue la presencia de representantes de todos los partidos políticos, que rindieron homenaje al líder del Movimiento Nacional de Rocha (MNR) desde 1964 y compañero de Wilson Ferreira Aldunate en la recordada fórmula presidencial de los blancos de 1971.

La breve oratoria en el Palacio Legislativo estuvo a cargo de la vicepresidenta electa Beatriz Argimón y del diputado Gastón Cossia, dirigente del MNR.

Argimón agradeció al presidente de la República, Tabaré Vázquez, y a la vicepresidenta Lucía Topolansky, por “haber hecho posible” despedir a Carlos Julio Pereyra en el recinto en el que han sido veladas muchas de las más insignes personalidades de la política y la cultura nacional. Además de Topolansky, varias figuras de izquierda se hicieron presentes: entre ellas, José Mujica, Rafael Michelini y el presidente del FA, Javier Miranda. También concurrió el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira.

Vázquez decretó honores de Estado para las exequias y ordenó colocar en la página web de la Presidencia un comunicado expresando su pésame. “Ante el fallecimiento de Carlos Julio Pereyra, Presidencia de la República expresa sus más profundas condolencias a familiares, correligionarios y amigos de quien fuera un referente ético y político en la vida pública del país por sus profundas convicciones democráticas y republicanas”, señala la publicación, que firma el mandatario.

Argimón colocó la bandera del Partido Nacional junto al Pabellón Nacional que cubría el féretro y destacó que Pereyra fue un “referente político y ético indiscutido” y un “hombre de consulta permanente de las generaciones más jóvenes, que se fue acompañando nuestra fórmula con entusiasmo”.



“Fue un referente ético para todo nosotros. Si había algo maravilloso, era cómo cambiaba el rostro cuando estaba acompañado por los más jóvenes. Se nutría de esa energía y empezaba con ese anecdotario que no era ni más ni menos que una clase de civismo. El Partido Nacional despide a uno de sus mejores hombres, pero deja un legado que perdura en el siglo XXI y que va a seguir siendo la referencia de su colectividad política y los demócratas todos”, destacó Argimón.

A su turno, Cossia recordó a su líder y referente político como “el intransigente y el díscolo”, pero también como “un campeón en el arte del encuentro”, que “admiraba a sus adversarios políticos”.



“Nos enseñó a aprender lo mejor de cada uno de ellos”, sostuvo. Y destacó que “en un momento como este, en el que se aproximan tiempos tan importantes, hoy estamos aquí gente tan diversa, con ideas tan distintas, rindiendo homenaje a una manera de ver la vida, el país y la política”.

En tanto, el futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo que “la figura de Carlos Julio Pereyra es excepcional en la historia del Partido Nacional; es un referente de una gran gravitación, compañero de Wilson Ferreira en aquella histórica fórmula. Nosotros tuvimos sectorialmente un enorme honor que fue el lograr que fuera presidente del Directorio del partido cuando dejamos esa investidura. Fue una vida de servicio al país y su gente. Despedimos a una excepcional personalidad política”.

"Un amigo".

Luis Lacalle Pou habló tras el velatorio en Montevideo y luego en Rocha.



“Don Carlos nunca dejó de ser firme en lo que pensaba, nunca dejó de revelarse ni de pararse frente a lo que consideró que estaba mal o era una injusticia, pero como nos gusta decir a nosotros, fue firme con las ideas y suave con las personas, lo que de alguna manera legitimó cada una de sus posiciones políticas”, destacó el presidente electo.

“Hay pocas personas que entran en ese grupo en el que basta decir el nombre para saber de quien hablamos. Carlos Julio es Carlos Julio. Y entró en la historia más linda y más rica de nuestro país, que excede a la política; porque estoy seguro que jóvenes y adultos hoy, por más lejos que estén de la militancia, tienen una visión positiva de la vida de este hombre”, agregó.



A Lacalle Pou se lo vio visiblemente emocionado en Rocha, donde recordó al fallecido líder del MNR con distintas anécdotas personales.



“El último día que lo vi (en el hospital), entré y le estaban sosteniendo el diario. Lo primero que me dice es: «Qué alegría que tengo que la Unión Europea te esté respaldando». Estaba, hasta último momento -con esos ojitos que se iban cerrando de a poco- pendiente del partido, de su amigo y de su compañero”, anotó.

“En setiembre de 1983 tomé mi primera comunión. Tengo un cuadrito enmarcado, medio borroso, con una frase muy linda: «Cuando tu naciste, todos reían y tú llorabas. Vive de tal manera que cuando tu mueras, todos lloren y tu rías»”, agregó el presidente electo.

"Un luchador".

El expresidente José Mujica recordó los tiempos que vivió junto a Carlos Julio Pereyra como legislador. Y elogió la actitud que tuvo el blanco frente a la dictadura.

“Recuerdo muchas cosas de él. La más dura, el voto verde. Fue un viejo luchador, al que hay que rendirle honores por el servicio de su vida. Fue un articulador, que soportó mucho los vaivenes y que defendió esencialmente a su partido, pero que supo pararse en la cuchilla por sus convicciones, lo que lo enaltece enormemente”, destacó Mujica.

“Era un profesor que estaba aprendiendo”

El presidente electo Luis Lacalle Pou sostuvo que Carlos Julio Pereyra “fue actor importante (de la política nacional) porque tiene un peso institucional y además el afecto personal. Creo que me puedo considerar su amigo”.



Además, valoró que si bien Pereyra “tenía sobradas razones para refugiarse en su casa, encontró todas las razones para salir a militar”.



Lacalle Pou contó que Pereyra tenía “la camisa planchada y los zapatos lustrados” para su asunción el próximo 1º de marzo. “Hizo todo para que lleguemos. Me imagino que en algún lugar lo va a estar viendo”, puntualizó.



“Lejos de haber abandonado su corriente histórica, la puso a disposición del partido. Para los que somos blancos y entendemos algunos pasajes de la historia, la confluencia de Carlos Julio con corrientes como el Herrerismo era un sello, un zurcido político que a nosotros nos empujó electoralmente”.



El futuro mandatario reconoció que “Carlos Julio no estuvo exento de críticas, batallas, oposición a determinados pensamientos y gobiernos, pero siempre con lealtad”.



“A veces uno se olvida que se puede discrepar o ser muy duro con las afirmaciones. Yo leí en un muro en Cerro Largo que hay que ser firme con las ideas y suave con las personas. Si a Carlos Julio se lo valora es porque fue muy duro con las ideas y suave con las personas”, subrayó Lacalle.



“Era un profesor que estaba aprendiendo, y vaya si aprendió el arte del relacionamiento y la política que lo llevó a donde lo llevó. Y después tuvo otra condición, que es la más difícil: enseñó aprendiendo, porque a todos nosotros nos enseñó. Nos iba enseñando, iluminando, en base a la experiencia, al olfato. Pero nunca terminó de aprender. Y eso es parte de la sabiduría de un individuo, la capacidad de aprender”, agregó el presidente electo.