Los candidatos llegan a los búnkers a esperar los resultados

Los candidatos a la presidencia de la República y sus comandos esperan que se conozcan los primeros datos sobre la votación en diferentes puntos y en los alrededores ya están delimitadas las zonas de festejo que le corresponde a cada uno.



Los primeros en llegar lo hicieron pasadas las 18 horas y fueron Daniel Martínez (que esperará los resultados en el Hotel Crystal Tower) y Ernesto Talvi (que aguarda en el Hotel NH Columbia).

Daniel Martínez

Frente Amplio

El candidato frenteamplista Daniel Martínez llegó pasadas las 18 horas al Hotel Crystal Tower, sobre la calle Aquiles Lanza a una cuadra de la Intendencia de Montevideo.



Martínez dijo a la prensa que en todo el país se está viviendo "una fiesta democrática en la calle", con "buena onda" entre la gente. Destacó que "lo importante es que nos valoremos y entendamos que no somos enemigos y que todos somos parte de este gran país".



Sobre las denuncias del nacionalista Jorge Larrañaga (que dijo que en algunos circuitos faltaban listas por la reforma constitucional que impulsa), señaló que en donde él votó había: "No tengo información de que no estuvieran las papeletas. La gente tiene que expresarse con libertad y en un marco tener todas las instrumentos para hacerlo, pero no tengo referencia de nada".



Consultado sobre si esta noche, sea cual sea el resultado, tiene pensando hablar por teléfono con Luis Lacalle Pou, dijo que no sabe: "De repente sí, de repente no. Veremos cuál es el resultado", dijo.



Un rato después que Martínez, sobre las 19.30 horas, también llegó al lugar la candidata a vice presidenta Graciela Villar.