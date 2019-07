La candidata a vice del FA afirma que en Uruguay "se impone una línea bolsonarista"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A 100 días de las elecciones, el Frente Amplio cerró filas y aprobó por aclamación la fórmula Daniel Martínez-Graciela Villar, que ahora iniciarán una gira “por los pueblos chicos” del interior del país. El oficialismo endureció su discurso al afirmar que en octubre hay que optar “entre el pueblo y la oligarquía”, en referencia a los partidos de la oposición.

En el Plenario de ayer se cerró un proceso doloroso y desprolijo que generó críticas internas y malestar. Desde la exprecandidata Carolina Cosse, hasta el ministro de Economía Danilo Astori marcaron sus discrepancias con la forma en que Martínez eligió a su compañera de fórmula. La primera participó del Plenario y se ubicó en el fondo del local “La Huella de Seregni” y el segundo -como es habitual- no se hizo presente en esta instancia.

Se habló de “casting” y “manoseo de nombres” y Martínez decidió no hacerse el indiferente. “Discutimos, tenemos problemas, a veces nos enojamos entre nosotros (...) Quienes queremos construir una alternativa diferente tenemos que estar unidos”, señaló en su discurso minutos antes de que se aprobara la fórmula “por aclamación”.

La salida, propuesta por la vicepresidenta Lucía Topolansky (MPP), supuso que no se votara la fórmula para evitar discrepancias. Hablaron los principales referentes de los sectores, pero nadie de Asamblea Uruguay y la única que se animó a esbozar una crítica por “desprolijidades” en la elección de la vice fue una representante de la CAP-L, dijeron a El País fuentes del Plenario. En conclusión, todo terminó en aplausos, saludos afectuosos y hasta baile de parte de Topolansky, la diputada Susana Pereyra (MPP) y Villar rodeadas de la bandera del Frente Amplio.

Martínez dio una a una las razones por las que había optado por Villar y dijo que el tema debería tratarse “algún día” para evitar “cobrarse facturas”. Destacó la “trayectoria” militante de su compañera de fórmula, su lealtad, su capacidad negociadora (como expresidenta de la Junta Departamental de Montevideo).

No hubo cuestionamientos al candidato Daniel Martínez. Foto: Darwin Borrelli

Como su atributo más destacable nombró a la capacidad de enamorar a los frentistas desencantados y sus dones para la oratoria. “Dejen una semana o un mes hablar a Graciela y no quedará un solo frenteamplista que se haya alejado que no le den ganas de volver”, señaló convencido Martínez.

El discurso de Villar fue una apuesta a movilizar una militancia que en el último tiempo viene golpeada con una pérdida de 43.000 votos en las pasadas internas. La exedila no ahorró calificativos duros para referirse a la oposición.

“Compartir esta fórmula supone salir a disputarle a la derecha, en su máxima expresión, las conquistas que hemos trabajado frente a un brutal proyecto neoliberal que empieza con (Luis) Lacalle y su frontera la tiene en (Guido) Manini”, afirmó. Habló de la elección como la “madre de todas las batallas”, porque por un lado dijo está “la oligarquía” y por otro el “pueblo” donde ubicó al Frente.

En un típico discurso volcado a la izquierda, Villar alertó por lo que sucede en los países vecinos. “Vemos a nuestros hermanos argentinos sufrir y a nuestros hermanos brasileros retroceder”, insistió. Sobre la misma idea afirmó que en Uruguay “se impone una línea bolsonarista”.

Después del discurso combativo de Villar, Martínez volvió a hablar para decir que “el FA representa el cambio para sumar, la derecha significa el cambio para restar”. Indicó que “se intentará borrar lo que el Frente hizo bien”.

Ronda

Con los discursos de ayer se polarizó la campaña, pero en rueda de prensa el candidato dio señales de diálogo hacia los principales líderes de la oposición. Anunció que mantendrá encuentros con Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) y Ernesto Talvi (Partido Colorado). “Quiero juntarme con ellos, ver qué puntos de contacto tenemos en determinados temas y tomar eso como políticas de Estado”, explicó.

“Creo en las políticas de Estado, que gane quien gane, esas políticas se continúen. Busquemos los puntos de acuerdo y avancemos como Nación. Las políticas de estado son imprescindibles”, recalcó. Los temas que más preocupan y sobre los que quiere acordar son: trabajo, educación, seguridad y vivienda, aseguró. Eso sí, Martínez tiene una condición: “que no sean con prensa”.

Risas, abrazos, aplausos y hasta baile: así finalizó ayer la discusión por la vice en el Frente Amplio. Foto: Darwin Borrelli

Venezuela: Informe de Bachelet “es lapidario”

Consultado sobre la situación en Venezuela, el candidato del Frente Amplio Daniel Martínez opinó que el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet (donde se advierte por más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales) “es lapidario”.

“La democracia es como la ética: no es una línea que la muevo para acá o para allá. Se cumplen normas democráticas o no se cumplen. Creo que ese informe deja claro que en Venezuela los derechos humanos y las reglas democráticas no se cumplen”, admitió. Por lo que reconoció que “no hay democracia en Venezuela”

De todas maneras, aclaró que respalda la posición del gobierno uruguayo en relación a Venezuela. “Cada vez que viajo veo que Uruguay tiene más respeto, porque en lugar de ponerse como hincha fanático y patotero, ha buscado tender puentes para lograr que se cumplan los derechos humanos y se realicen unas elecciones libres y democráticas”, dijo.