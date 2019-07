Martínez quiere reunirse con Lacalle y Talvi: "Busquemos puntos de acuerdo y avancemos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras la aprobación de la fórmula, Daniel Martínez atendió a los medios de comunicación. "El Uruguay es un país que ha avanzado muchísimo, pero queda muchísimo por hacer", señaló y recordó el país que tomó el Frente Amplio con las consecuencias del 2002.

Consultado sobre las ausencias de José Mujica y Danilo Astori en la oficialización de la fórmula con Graciela Villar, no se mostró molesto: "Tengo respeto por ambos". "Algún día la historia va a reconocer lo que significó Astori para la estabilidad macroeconómica del país", agregó.

Respecto al proceso de elección de Villar: "Hice todas las consultas, fijé criterios y tomé la decisión. Entiendo que eso puede haber generado rispideces, pero no tengo dudas que vamos a estar todos juntos. Tanto Líber Seregni, por el cual el respeto es supremo, como por los tres líderes históricos que están vivos como Tabaré Vázquez, Mujica y Astori, no cambia un ápice y sé que vamos a estar todos juntos construyendo futuro".

En busca de puntos de contacto

Martínez confesó que buscará un acercamiento con Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi, candidatos a la presidencia por el Partido Nacional y el Partido Colorado respectivamente.

"Ayer intenté comunicarme con ellos. Lacalle Pou me planteó que se iba a de vacaciones y Talvi me dijo que primero iba a esperar resolver la fórmula. Quiero juntarme con ellos, ver qué puntos de contacto tenemos en determinados temas y tomar eso como políticas de Estado", explicó.

"Creo en las políticas de Estado, que gane quien gane, esas políticas se continúen. Busquemos los puntos de acuerdo y avancemos como nación. Las políticas de estado son imprescindibles", recalcó.

El candidato a la presidencia por el oficialismo dijo que los temas que más le preocupan son: trabajo, educación, seguridad y vivienda.

La situación de Venezuela

"He leído el informe de Michelle Bachelet (Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) y creo que es lapidario. La democracia es como la ética: no es una línea que la muevo para acá o para allá. Se cumplen normas democráticas o no se cumplen. Creo que ese informe deja claro que en Venezuela los derechos humanos y las reglas democráticas no se cumplen", señaló.

De todas maneras, aclaró: "Respaldo la posición del gobierno uruguayo. Cada vez que viajo veo que Uruguay tiene más respeto, porque en lugar de ponerse como hincha fanático y patotero, ha buscado tender puentes para lograr que se cumplan los derechos humanos y se realicen unas elecciones libres y democráticas".