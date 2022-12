El embajador uruguayo en Perú destacó que el país "sale de forma pacífica de la crisis"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ante la “crisis política que atraviesa la República del Perú”, Cancillería hizo un llamado “a respetar las instituciones democráticas” y condenó “enérgicamente cualquier intento de quebrantar el orden constitucional vigente del hermano país”.

“El Uruguay confía en un pronto y normal funcionamiento de las instituciones republicanas de gobierno, augurando que la juramentación de la presidenta Dina Boluarte por parte del Congreso del Perú en la tarde de hoy conduzca a garantizar la estabilidad política y la preservación del Estado de Derecho”, señaló el organismo, en un comunicado divulgado esta tarde.



"Ejemplo de institucionalidad"

Por su parte, el embajador uruguayo en Perú, Luis Hierro López, destacó en diálogo con El País desde Lima la forma pacífica en que ese país superó la crisis desatada por el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

“Perú sale en forma pacífica, dio un ejemplo de institucionalidad”, dijo Hierro a El País.



El representante uruguayo recordó que Castillo estaba “muy solo” en el gobierno, que tenía a “buena parte de la opinión pública en contra” y enfrentaba acusaciones ante la Justicia por presuntos casos de corrupción que se habrían dado en el entorno de su familia.



Hierro explicó que la vacancia (destitución) presidencial en Perú está contemplada en la Constitución, y que la posibilidad de votarla en el caso de Castillo venía ganado apoyos en el Parlamento. Se requieren 87 votos para aprobarse, y salió aprobada por 101 en 130 congresista, más de la mayoría requerida.



Esto es una muestra del poco respaldo que tenía Castillo, ya que fue destituido apenas tres horas después de proponer la disolución del Parlamento y la intervención de la Justicia.



“Castillo supo que había mayoría para sacarlo y no tuvo respaldo en las Fuerzas Armadas y de la Policía”, dijo Hierro, y destacó que estas dos instituciones firmaron un documento público en el que afirmaron que no iban a acatar ningún mandato inconstitucional. “Este es un dato fundamental para Perú y todos nosotros”, valoró Hierro.



Otro hecho que destacó Hierro es que la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia en pleno orden institucional. “Se inicia un nuevo proceso democrático, institucional que yo saludo y espero que sea muy importante para el Perú”, sostuvo Hierro.



Durante las horas que duró la crisis, Hierro fue informando al canciller Francisco Bustillo. “Fue una situación no imprevista, pero los hechos se presentaron muy repentinos”, relató. También destacó que todas las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial peruano, se opusieron al intento golpista de Castillo.



“Todos los ministros renunciaron. Esto mostraba que el presidente estaba muy solo. La reacción democrática de las instituciones y de los principales dirigentes del Perú ha sido muy positiva”, concluyó.