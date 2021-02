Bustillo dijo que en la agenda de Lacalle Pou hay viajes a China, Japón y Catar este año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El canciller Francisco Bustillo compareció este miércoles ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes. A la salida, en conferencia de prensa, el ministro adelantó que en la agenda del presidente Luis Lacalle Pou hay una visita oficial a China, Japón y Catar este año.

"Es muy probable que en el próximo semestre el presidente esté visitando China, es una inquietud que tenemos, que hemos compartido con el gobierno chino, pero está sujeto a los aspectos que involucran a la pandemia", dijo el ministro, quien agregó que también está prevista una visita a Japón "en los próximos meses".

En diciembre pasado el presidente Lacalle Pou se comunicó con su par chino, Xi Jinping, para "repasar los acuerdos alcanzados en la conferencia telefónica (que mantuvieron en setiembre) y para hacerle un pedido especial de apoyo al Uruguay en el combate a la pandemia, especialmente para facilitar el acceso a vacunas", de acuerdo a lo que planteó Presidencia el 1° de enero pasado. En las próximas horas llegarán a Uruguay las primeras vacunas contra el coronavirus, que tienen como origen el laboratorio chino Sinovac.



Bustillo habló este miércoles de un tercer destino. "Muy probablemente también se acepte la posibilidad de visitar Catar, es una región que nos importa trabajar y mucho", que tiene "un potencial tremendo", con "aranceles muy bajos" para las exportaciones uruguayas.

Además, Bustillo fue consultado acerca de la situación de Uruguay XXI, ante lo que respondió que "jamás de su boca ha salido una crítica pública" hacia el instituto, y agregó que "es un muy buen instrumento que se ha dado el país". Comentó que "atento a una auditoría que el propio Ministerio de Economía llevó adelante donde encontró no irregularidades pero sí muchos aspectos administrativos por corregir, aspiramos en primer término que en mi carácter de presidente del consejo directivo que el instituto se ordene desde el punto de vista administrativo".

"Tenemos las mejores expectativas porque es nuestro instituto, nuestro instrumento de promoción comercial", indicó.

Por otro lado, el canciller habló de la situación de 43 diplomáticos que no fueron destinados a ningún destino en el exterior todavía, dijo que "no es que estén en el banco de espera" sino que el Poder Ejecutivo tiene la potestad de enviar o no a un funcionario fuera de fronteras. "No es que estén en penitencia, están cumpliendo funciones y en tiempos oportunos van a tener su destino en el exterior", dijo el ministro.

El titular de Relaciones Exteriores se refirió también al tratado de libre comercio que negocian desde hace décadas el Mercosur y la Unión Europea y dijo que "el acuerdo no está cerrado, está acordado el cuerpo central del mismo, pero quedan cuatro o cinco temas muy importantes" que por ahora hacen imposible su ratificación.