Bonomi: "El presidente dijo que arreglaba todo en un año: van siete meses, le quedan cinco"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Eduardo Bonomi, senador y exministro del Interior durante dos períodos frenteamplistas, se refirió a la cantidad de homicidios ocurridos en las últimas semanas y dijo que la respuesta del presidente Luis Lacalle Pou "es un talenteo". "El presidente dijo que arreglaba todo en un año: van siete meses, le quedan cinco. Tiene cinco meses de crédito, pero con lo que están haciendo no creo que lo vayan a arreglar", remarcó. Además, también apuntó contra el actual ministro Jorge Larrañaga.

Ayer, el mandatario expresó: "No quiero entrar en lo que siempre critiqué, rotular un homicidio de ajuste de cuentas. Ta, 'ajuste de cuentas', como si la vida de esa persona no importara tanto (...) Básicamente en estos tiempos ha habido un combate frontal muy fuerte al narcotráfico, con el cierre de fronteras se complica el ingreso de drogas al país y eso lleva a más competencia y la competencia delictiva genera violencia, y la violencia genera homicidios. ¿Lo justifico? No, simplemente hay una explicación. No van a encontrar en el presidente de la República justificaciones. Nos preocupa y nos alarma la cantidad de muertes".

Sobre estas declaraciones, en diálogo con "Doble Click" (Del Sol), Bonomi expresó: "Eso es un talenteo que no tiene sentido. Mire si la droga va a dejar de entrar porque cierran las fronteras. Eso es suponer que la droga entraba por vías legales. Siempre entró como si la frontera legal no existiera. Es clandestino el ingreso de drogas. El cierre de fronteras no tiene nada que ver. Catalogar por qué se producen los homicidios es la mejor forma de combatirlo. Si no uno no sabe lo que está combatiendo".



"Hacía tiempo que no hablábamos de ajuste de cuentas. La prensa tomaba lo que alguna vez dijimos hasta 2010, 2011, 2012. Después empezamos a hablar de enfrentamientos entre delincuentes y que generalmente esos enfrentamientos se daban por el dominio de mercados para vender droga, sobretodo en el momento que se achicaba la venta porque a partir de 2008 se empezó a reducir la venta de pasta base", señaló.



Asimismo, agregó: "Negarse a tratar de interpretar por qué se producen es una forma equivocada de combatirlo. El presidente dice eso porque él cree que cuando decíamos que se trataba de un enfrentamiento entre delincuentes era para justificar lo que estaba pasando. Nosotros no tratábamos de justificar, tratábamos de explicar lo que estaba pasando para que la gente lo entienda".

Por otra parte, Bonomi también apuntó contra Larrañaga: "Eso mismo que hace el presidente lo hizo el ministro. Cuando nosotros decíamos que los delitos en Uruguay tenían que ver con lo que estaba pasando en la región, él decía que vivía en Uruguay y le importaba lo que estaba pasando en Uruguay y no lo que pasaba en la región. Sin embargo hace unos pocos días dijo que el problema es grave porque la región no nos permite combatir correctamente".

"El director de la Policía también hace pocos días dijo que el problema no era la policía, si no que la sociedad cada vez más volcaba más gente a la delincuencia. Cuando nosotros decíamos eso, nos caminaban por arriba. Espero que reconozcan que se equivocaron cuando antes criticaban eso", sumó.

Bonomi destacó que "algunos lo creyeron fácil e hicieron promesas que no están cumpliendo". "El presidente dijo que arreglaba todo en un año: van siete meses, le quedan cinco. Tiene cinco meses de crédito, pero con lo que están haciendo no creo que lo vayan a arreglar", indicó.

"Ellos partían de la base de que había que volver a lo anterior. Para ellos lo anterior era la comisaría, fortalecer la comisaría, y nosotros habíamos llegado a la conclusión de que las comisarías se habían desplegado en Uruguay en 1940 con una ciudad muy distinta, más chica. Cuando la ciudad creció, las comisarías no podían resolver los problemas porque les quedaba demasiado grande el territorio y la población", dijo.



"El propio presidente dijo que teníamos que volver a las comisarías, pero se plantea una situación del delito como la que había antes. Sin embargo la situación del delito ahora es muy distinta. Combatirlo con los métodos de antes es muy difícil. Entonces los resultados, en una situación distinta, hay que medirlos de forma distinta. Ahora están yendo a lo de antes con una situación nueva del delito y creo que no van a poder (...) Volviendo atrás no se mejora. Se mejora mejorando lo que se estaba haciendo. Yendo por el lado de la tecnología, los policías en la calle", comentó.