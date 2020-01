Blancos no vetan al Frente en Antel y se abre la negociación por los 33 cargos ofrecidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los blancos esperan una respuesta del Frente Amplio para activar la negociación por los cargos en las empresas públicas. La propuesta inicial de 33 cupos en total fue entregada al presidente de la coalición de izquierda Javier Miranda por parte de Álvaro Delgado.

El Observador informó ayer miércoles que hay malestar en la dirigencia del partido de gobierno por la propuesta, puntualmente porque no se le ofreció un cupo en el directorio de Antel ni en Colonización. Tampoco estuvieron incluidos organismos como el Banco de Previsión Social, La Administración Nacional de Educación Pública ni la Administración de los Servicios de Salud del Estado.



“Nosotros no hacemos reparto de cargos y esto no es para conseguirle trabajo a alguien que se quedó sin trabajo, ni es un premio consuelo”, aseguró Miranda tras recibir la información.



Según informantes vinculados al gobierno entrante, los blancos no vetaron al Frente Amplio de esos organismos. Sino que la propuesta ofrecida inicial no incluía un sillón de la futura oposición en esos lugares.



De todas formas el gobierno entrante está dispuesto a negociar e intercambiar lugares. Si el Frente Amplio considera importante estar en Antel, por ejemplo, puede plantearlo y ofrecer la salida de otro de los lugares propuestos, comentó una de las fuentes consultadas.



En el oficialismo sostienen que el planteo tiene ciertas incoherencias y contradicciones. Una fuente del Frente Amplio consultada por El País ayer a la tarde explicó que en una misma lista hay cosas que no son negociables, como los mecanismos de contralor. “Si no hace acuerdo con nosotros, si no procura un acuerdo, no puede cambiar las actuales composiciones”, sostuvo el informante. Se espera que la semana que viene haya conversaciones.

En tanto, hay casi 500 cargos políticos y de confianza para distribuir entre la "coalición multicolor". La danza de nombres también incluye cambios en los pases en comisión, que son más de 850 solo en el Ejecutivo.