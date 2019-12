Casi 500 cargos políticos y de confianza para distribuir entre la "coalición multicolor"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Son cientos los cargos que se ponen en juego en cada elección y cuando el rumbo político cambia la movida suele ser masiva. Con la presión del Frente Amplio como telón de fondo, tanto Tabaré Vázquez como José Mujica se vieron obligados a cuidar los equilibrios internos a la hora de decidir quién iba en cada lugar. Luis Lacalle Pou tampoco la tendrá fácil ahora, pues más allá de los planteos que reciba de los distintos sectores del Partido Nacional, deberá conformar a los otros cuatro partidos que integran la “coalición multicolor” que lo colocó en el poder. La mayoría parlamentaria dependerá en gran parte de ello. Será un delicado juego de tronos.

Esta semana empezó la lluvia de nombres: que Jorge Larrañaga a Interior, que Luis Alberto Heber a Transporte, que Pablo Mieres a Trabajo, que Ernesto Talvi canciller, que Guido Manini Ríos tiene la llave para elegir al próximo jerarca de Salud Pública... Lacalle Pou, en tanto, ya adelantó que se tomará unos días para informar el equipo de ministros que lo acompañará. Los otros líderes de la coalición acataron esta decisión con declaraciones lavadas luego de las reuniones que mantuvieron con él.

Pese a esto, ya empezaron los rumores sobre cómo se va a repartir la totalidad de cargos a disposición. Lacalle Pou sabe que hay versiones en este sentido, que se dice que la idea es que el 60% vayan para el Partido Nacional y que el resto se reparta proporcionalmente (según la cantidad de votos) entre Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente. El presidente electo señaló en entrevista con El País, que piensa poner en los cargos técnicos a los mejores y que tiene decidido recortar puestos innecesarios.

—Los presidentes de los entes autónomos, por ejemplo, deben ser gente técnica, idónea al 100%, alineada con la reforma de las empresas según lo que sale de Presidencia de la República y del Ministerio de Economía. Tipos de primera línea —advierte Lacalle Pou.

Es difícil llegar a una cifra redonda de la cantidad de cargos disponibles, pero si hacemos un recorrido oficina por oficina podemos hacernos una idea de todo lo que está en juego.

Los cargos

El organigrama institucional de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) divide los cargos en tres casilleros: administración central (donde se ubican todos los ministerios), servicios descentralizados y entes autónomos. Y a estos hay que sumarle los llamados organismos de autonomía funcional.

La totalidad de cargos se divide en dos: los políticos (encabezados por ministros y subsecretarios) y los de particular confianza (lo que incluye, por ejemplo, a los directores de diferentes áreas en las carteras y los gerentes de los entes, por citar dos ejemplos).

Los cargos políticos son dos por ministerio, mientras que los de confianza dependen de cada cartera. El Ministerio de Defensa tiene 11, el de Interior 32, el de Economía 10, el de Relaciones Exteriores uno, el de Ganadería 11, el de Industria ocho, el de Turismo dos, el de Transporte 12, el de Educación y Cultura 18, el de Salud Pública 25, el de Trabajo ocho, el de Vivienda siete y el de Desarrollo Social nueve. Esto según el último informe de Vínculos laborales con el Estado publicado en la página web de la ONSC y perteneciente al año 2018. Presidencia, por su parte, tiene cuatro cargos políticos y 27 de particular confianza.

Para facilitar todas estas cuentas es preciso decir que el presidente de la ONSC, Alberto Scavarelli, informó a El País que los cargos de particular confianza son 164 en toda la administración central. Siendo así nos resta llegar a una cifra de los cargos políticos. Hasta acá, sumando ministerios y Presidencia van 30.

Sigamos ahora con los organismos de autonomía funcional. Estos son tres: la Corte Electoral con nueve, el Tribunal de Cuentas con siete y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que no tiene cargos políticos (sí dos de particular confianza). Así ya sumamos 46.

En lo que respecta a los servicios descentralizados incluiremos solo a aquellos que tienen representantes políticos: el Banco de Previsión Social (BPS) siete, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) tres, Administración Nacional de Puertos (ANP) cinco, Antel seis, OSE tres, Correos tres y la Administración Nacional de Viviendas (ANV) tres. Son 27 más, así que ya vamos 76.

La misma lógica utilizaremos para revisar los entes autónomos: la Universidad de la República tiene 37 cargos políticos, la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) cuatro, el Instituto de Meteorología dos, el Banco Central tres, el Banco Hipotecario dos, Ancap cinco, AFE cuatro y el Instituto Nacional de Colonización (INC) cinco. Se trata de 138 cargos políticos.

A su vez el presidente y cada ministro tiene la potestad de contratar adscriptos, que son personas de su confianza, para las tareas que él crea pertinentes. Para hacernos una idea de cuántos cargos implica veamos lo que pasa ahora: Presidencia, por ejemplo, tiene 61 adscriptos (sin contar la seguridad y 11 voluntarios). Defensa tiene ocho adscriptos y otro contratado que cumple tareas de asistente del ministro, Interior 14 adscriptos y un asistente, Economía cinco y uno, Relaciones Exteriores cuatro y uno, Ganadería seis, Industria cinco y dos, Turismo seis y dos,

Transporte once y dos, Educación y Cultura ocho y uno, Salud Pública tres y uno, Trabajo 11 y uno, Vivienda cuatro y dos, y Desarrollo Social seis y dos. Son 169 cargos más (contando solo adscriptos y asistentes). En total, sumando políticos, de confianza y adscriptos llegamos a 471 cargos.

Recorte

El programa del Partido Nacional incluye la creación de un Ministerio de Medio Ambiente y reformas en organigramas de algunas carteras, como ser la de Educación y Cultura. Sin embargo, Lacalle Pou ha dicho que esto no implica crear más cargos sino realizar modificaciones sobre lo existente.

El líder blanco dijo durante la campaña que iba a recortar US$ 900 millones anuales y que muchos cargos superfluos estaban en su mira. Ante esto la pregunta es: ¿todos estos sillones que queden disponibles se van a ocupar con miembros de la coalición, o hay cargos que van a desaparecer? Lacalle Pou es claro.

—Algunos sí y algunos no tienen sentido. Hay secretarías que no tienen razón de ser. Hay superpoblación. Y cuando vos una tarea la dividís en cuatro, no la cumple nadie.