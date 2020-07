Blancos resolvieron proponer a sus socios impulsar ley de allanamientos nocturnos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La bancada de senadores del Partido Nacional formalizará la propuesta a sus socios de la coalición de llevar adelante una ley constitucional que permita los allanamientos nocturnos, una de las cuatro propuestas del plebiscito "Vivir sin miedo", que impulsó en las últimas elecciones el actual ministro de Interior, Jorge Larrañaga. Si bien esta iniciativa no alcanzó los votos necesarios (46,8%) obtuvo más de un millón de votos.

El País informó el jueves pasado que Carlos Camy, senador de Alianza Nacional (sector de Larrañaga) impulsaba esta iniciativa, que tiene el respaldo de la coalición de gobierno, pero necesita el apoyo de la oposición.

Se busca impulsar una ley constitucional, que se debe aprobar como cualquier ley en ambas cámaras, pero con mayorías especiales de dos tercios, por lo cual se necesitarían los votos de, al menos, parte de la bancada opositora. Si continúa ese mecanismo deberá ser ratificada por un plebiscito.

Este lunes, Camy comunicó la formalización de esta iniciativa "necesaria" a los socios del Partido Nacional. El senador nacionalista quiere impulsar el cambio del artículo 11 de la Constitución que establece: "El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”.

Precisó que él y la senadora nacionalista Carmen Asiaín van a recibir las inquietudes que tengan los restantes partidos a esta medida que se la comunicarán "formalmente" al Frente Amplio.

Camy consideró que esta medida permitiría el allanamiento nocturno con "orden expresa del juez ante sospechas fundadas de existencia de actividad delictual", que considera es el "gran tema de preocupación" de la sociedad uruguaya.

Consultado sobre las críticas de la oposición a esta iniciativa, dijo que "tendrá que explicar el Frente Amplio por qué razones no está a favor de abolir una norma que lo que está haciendo en la actualidad es permitir darle ventaja a la delincuencia".

Uno de los principales detractores de esta medida fue el exministro del Interior y actual senador frenteamplista Eduardo Bonomi quien dijo el viernes pasado en En Perspectiva, de Radiomundo que el Frente Amplio "no lo va a votar", y destacó: "El texto de la Constitución empieza con la consideración de sagrado inviolable, hoy no se permite entrar porque es de noche, no porque sea un hogar, eso es lo que tiene que considerar una ley interpretativa. Lo que se está protegiendo es un hogar, no un comercio".

Camy respondió que Bonomi está "equivocado". Consideró que el artículo 11 es "clarísimo", pero entiende que "más contundente es la opinión de los principales constitucionalistas del país que han sido muy claros que la única forma de lograr este cambio es modificando la Constitución y no a través de una ley interpretativa".

El senador indicó que no manejan otra vía en el caso de que el Frente Amplio no apoye esta iniciativa. "Se estaría agotando el mecanismo de este procedimiento para la reforma de la Constitución. Habría que habilitar alguna otra instancia pero no la tengo en este momento considerada", indicó.