Se necesitan votos del Frente Amplio para aprobar los allanamientos nocturnos

"El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”. Este es el artículo 11 de la Constitución que el senador nacionalista Carlos Camy impulsa modificar para habilitar los allanamientos nocturnos, lo que ya cuenta con el respaldo de la coalición de gobierno, pero que para prosperar debería ser apoyado por, al menos, una parte de la oposición.

Camy -un legislador de extrema confianza del ministro de Interior Jorge Larrañaga- explicó que el proyecto establecerá que “ante fundadas sospechas de que se están cometiendo delitos en un lugar, en horario nocturno, y con la correspondiente autorización de un juez, pueda procederse a actuar por parte de la Policía”.

La iniciativa cuenta con el beneplácito del presidente Luis Lacalle Pou, confiaron a El País en el entorno del mandatario.



La propuesta de Camy será analizada el lunes próximo por la bancada de senadores del Partido Nacional.

El también senador nacionalista Jorge Gandini dijo a El País que los allanamientos nocturnos están prohibidos por la Constitución y por lo tanto esta debe ser reformada. Uno de los tres mecanismos disponibles para hacerlo es una ley constitucional, que se debe aprobar como cualquier ley en ambas cámaras, pero con mayorías especiales de dos tercios, por lo cual se necesitarían los votos de, al menos, parte de la bancada frenteamplista.

Si se sigue ese mecanismo, luego debe ser ratificada por un plebiscito. “Lo que se está viendo es un proyecto de ley que debería ser ratificado popularmente y se piensa en poner a consideración del soberano junto a las elecciones departamentales del 27 de setiembre”, indicó el senador blanco. “Ese día se votaría por intendentes, alcaldes, ediles y sí o no a la reforma”, afirmó.

Gandini dijo que si el Frente Amplio no apoya el proyecto deberá explicar “por qué no lo lleva”, dado que “hay hasta un proyecto de ley presentado por Eduardo Bonomi cuando era ministro”.



Este es el “camino corto” para reformar la Constitución y obliga a plebiscitarlo en la siguiente instancia electoral. Si no dieran los plazos para setiembre, se debería convocar a otra instancia electoral.

El director general del Ministro del Interior, el abogado Luis Calabria, dijo a El País que “contar con el instrumento de los allanamientos nocturnos sería fundamental, en particular para el ataque a las bocas de pasta base”. Agregó que “hay que quitarle a los delincuentes la ventaja que sacan de una norma pensada para otro tiempo”.

Calabria aseguró que “se pueden dar garantías suficientes para la población de que no será un instrumento abusivo”, dado que “estaría dada la garantía de la participación de los jueces” y que “se puede pensar en mecanismos de registro de estos operativos y es algo que se utiliza en prácticamente todo el mundo. Uruguay y Portugal son los que mantienen la prohibición. Con esa norma anacrónica, hoy los delincuentes tienen a la noche como cómplice”.

Coalición.

Un proyecto de estas características ya cuenta con respaldo de la coalición de gobierno. Iván Posada del Partido Independiente dijo a El País que esa colectividad también apoya la propuesta.



El Partido Colorado hará otro tanto. Andrés Ojeda, uno de los referentes principales de ese sector en políticas de seguridad, comentó a El País que “las garantías para un allanamiento las da un juez, si se hace de día o de noche es lo de menos” y agregó que “no hay un solo argumento técnico o político para estar en contra de habilitar los allanamientos nocturnos”. Preguntado concretamente si los colorados votarían un proyecto para habilitar los allanamientos nocturnos, respondió: “Absolutamente”.



En Cabildo Abierto también están dispuestos a votar afirmativamente la propuesta, según aseguraron fuentes del sector.

En la vereda de enfrente, el diputado socialista Gonzalo Civila se expresó en contra de permitir los allanamientos nocturnos. “Mientras se multiplican las noticias de abuso policial, la bancada de senadores del Partido Nacional analiza volver a presentar la iniciativa ya rechazada por la ciudadanía en octubre. El discurso es demagógico e irresponsable”, escribió en su cuenta de Twitter.

Durante el gobierno de José Mujica, el diputado frenteamplista por San José, Walter De León, presentó un proyecto de ley interpretativo de la Constitución para que cuando existiera una clara presunción de que en la vivienda de un particular se vendiera pasta base se la pasaría a considerar como un comercio, no un hogar, y se la podría allanar por la noche, pero no se discutió.