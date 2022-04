Blancos reafirman que no votan préstamo del BID: IM "sigue sin priorizar el fin original", aseguran

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La bancada de ediles de Montevideo del Partido Nacional emitió un comunicado a horas de la votación en la Junta Departamental del préstamo de US$ 70 millones que impulsa el oficialismo. Resta saber si contarán con el voto del edil del Partido de la Gente Victor Prado para activar el monto millonario. Los colorados del sector Ciudadanos indicaron que votarán a favor, tal como pidió su líder, el ministro de Ambiente Adrián Peña.

Los nacionalistas capitalinos, al mando de Laura Raffo, han insistido con usar más de esos recursos para obras de saneamiento en la capital. El plan prevé destinar casi el 70% de estos fondos a un proyecto de limpieza y solo 30% a extender el saneamiento en los barrios "más necesitados" de la capital, señalaron.

Esto lo tradujeron en que lo planteado desde la Intendencia de Montevideo (IM) beneficiaría a 2.000 vecinos "cuando en el plan Director de Saneamiento y Drenaje Pluvial de Montevideo se preveía que en este quinquenio se extendieran a 80.000 vecinos". Valoraron que "es la primera vez que un préstamo de esta naturaleza se desviaría de su fin original de completar obras de saneamiento".

La bancada de ediles del @PNACIONAL no votará el préstamo del BID. Al cumplirse el plazo de negociación, la IM sigue sin priorizar el fin original de este tipo de proyectos: llevar saneamiento y drenaje pluvial a los montevideanos más vulnerables y con necesidades más urgentes — Laura Raffo (@lauraraffo) April 21, 2022

En ese sentido, manifestaron que propusieron "reestructuras y ahorros" para sumar a nuevos barrios a los planes de saneamiento, al tiempo que reducían los gastos que "no se destinaban a infraestructura".

"Lamentablemente, al cumplirse el plazo de negociación, la intendencia sigue sin priorizar el fin original de este proyecto de préstamo", indica el texto blanco, que agrega: "No aceptó incrementar de manera sustancial ni la cantidad de barrios ni la cantidad de vecinos que recibirían obras".



Plantearon que su propuesta era realizar estas obras "en parte con dinero propio de la IM y en parte con el préstamo. En particular, propusimos reasignar para saneamiento una parte de los USD 25 millones que la IM pretende destinar a comprar camiones, contenedores, realizar su mantenimiento y hacer planes de comunicación".



"Poniendo a los vecinos de Montevideo en primer lugar, es que no acompañaremos con nuestro voto este proyecto de endeudamiento", remarcaron los ediles blancos, que remataron su texto indicando: "Nuestro compromiso es y seguirá siendo siempre estar al lado de los montevideanos más vulnerables y con necesidades más urgentes".