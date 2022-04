La coalición se divide y Cosse precisa un voto para conseguir el préstamo del BID

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La coalición multicolor hoy va a votar dividida por la voluntad de una persona: Adrián Peña, líder del sector Ciudadanos del Partido Colorado y ministro de Ambiente. El secretario de Estado está convencido de que la oposición montevideana debería votar el préstamo de US$ 70 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tal como lo propone la intendenta frenteamplista Carolina Cosse. Es decir, con una distribución financiera que favorezca la inversión en un plan de limpieza -lo que incluye compras de camiones y contenedores con un préstamo a devolver en 25 años- en detrimento del dinero que se direccionaría a obras de saneamiento.

¿Por qué? “Nosotros siempre lo hemos dicho: el préstamo está alineado a los objetivos del Plan Nacional de Recolección Integral de Residuos”, explicó el ministro en diálogo con El País.



Por eso, los dos ediles del sector que en su momento lideró el excanciller Ernesto Talvi -Tulio Tartaglia y Gustavo Facciola- levantarán la mano hoy en la sesión de la Junta Departamental para dar el apoyo a la última contrapropuesta que el oficialismo entregó a los representantes de la oposición este martes. Ese documento, tal como ya informó El País, entre otras cosas ofrece hasta US$ 18 millones -US$ 6 millones a aportar en tres años a partir de 2023- de su propio presupuesto para sanear algunas zonas, lo que de alguna manera recoge lo solicitado por el Partido Colorado semanas atrás, cuando pidieron al menos US$ 16,5 millones para hacer saneamiento en dos barrios concretos (Maracaná Norte y Santa Catalina).

Los otros dos ediles del Partido Colorado -Matías Barreto, de Batllistas, y Leonel Aguirre, de Tercera Vía- votarán en contra del proyecto, al igual que los ocho nacionalistas -conducidos por la presidenta de la Departamental nacionalista, Laura Raffo-, que tomaron la determinación de “votar en bloque” negativamente la iniciativa de Cosse, de acuerdo a fuentes de ambas colectividades.



El argumento para oponerse es simple y lo han repetido varias veces: no aceptan pagar con un préstamo la compra de bienes fungibles, y sacrificar una oportunidad para favorecer a la mayor cantidad de vecinos posibles que hoy no tienen saneamiento.



Pero ahora se sumó otro actor dentro de esta novela que suma capítulos conforme avanzan las horas, y que agrega un componente de “incertidumbre” sobre el final.



Para que el préstamo salga, la Constitución establece que se necesita de mayorías especiales -que son 21 ediles-, pues la devolución del crédito supera al período de gobierno. El Frente Amplio, entonces, que tiene 18 ediles, necesita de tres. Dos ya los tiene -los de Ciudadanos-, por lo que requiere de un tercero, y aquí es donde entra a jugar Víctor Prado, edil del grupo Unión Vecinal, del diputado del Partido de la Gente Daniel Peña.



Este grupo asume que, dado el particular escenario, su postura es clave para un lado o para el otro, razón por la cual han recibido “infinidad de llamadas” en las últimas horas. Su determinación es que no tomarán una decisión “hasta el último segundo”.

La interna

En un último intento, ayer al mediodía el ministro Peña redactó una carta dirigida a los cuatro ediles colorados. “Entiendo que debo señalar a ustedes la conveniencia de la aprobación del préstamo BID para que su primer componente orientado a la mejora de gestión de los residuos sólidos contribuya decisivamente a viabilizar” el plan ministerial, dice esa misiva que se hizo pública por la tarde.



Fuentes del sector indicaron a El País que este mensaje -que también destacaba el “impacto favorable” en la vida de “amplios sectores de la población montevideana”- tuvo la intención de fundamentar el por qué de su postura para que hubiera de alguna manera un “respaldo” dirigido a los dos ediles se su grupo, ya que Peña da por descontado “que los van a criticar de todos lados” por dar su apoyo a una intendenta frenteamplista, más después de lo que pasó en Canelones -donde un edil blanco dio su voto para que salga un fideicomiso por US$ 44 millones.



Es que en la coalición, tanto desde el Partido Nacional como del Colorado, saben que esta situación va a generar “ruido” dentro del oficialismo. Un ruido que, a criterio del expresidente de la República y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, podría haberse evitado si el oficialismo negociaba con más coordinación.



La forma como se condujo la negociación por este tema por parte de los blancos también generó disconformidad en Ciudadanos: los nacionalistas plantearon, en su contrapropuesta, que se destinaran US$ 52 millones a saneamiento, integrados por US$ 32 millones aportados con recursos de la comuna, y otros US$ 20 millones del propio préstamo, quitados del rubro de limpieza. Un planteo que, para el sector de Peña, nunca buscó que fuera aceptado por Cosse.