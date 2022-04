Peña pidió a colorados votar préstamo BID; edil batllista dijo que decisión será individual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mediante una carta dada a conocer este miércoles, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, le pidió a los ediles del Partido Colorado que voten a favor del préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 70 millones que pidió la Intendencia de Montevideo (IMM). El dinero tendrá como destino un plan de limpieza y obras de saneamiento en la capital.

El plan original del préstamo generó críticas de los partidos de la oposición en el gobierno departamental y tras largas negociaciones, se le realizaron cambios, que no terminan por conformar a la oposición.



El préstamo aún debe ser aprobado por la Junta Departamental y, aunque cuenta con el visto bueno de los frenteamplistas, es necesario el voto de tres ediles de otros partidos para llegar a la mayoría especial requerida. Entonces, si los cuatro colorados votaran a favor, sería suficiente para que se siga adelante con el proceso. De todos modos, eso no es seguro todavía.



Después de que se hizo pública la carta de Peña, el edil Matías Barreto, que pertenece al sector Batllistas, indicó que se votará de manera individual y "no por disciplina partidaria". En esa línea, comentó: "Por lo tanto no hagan caso a comentarios que digan 'la bancada del Partido Colorado vota SI o vota NO'".



En su cuenta de Twitter, el edil comentó que "mañana la votación será de forma nominal, es decir que se va a votar edil por edil y quedará registrado quien votó SI y quien votó NO".



- Mañana la votación será de forma nominal, es decir que se va a votar Edil por Edil y quedará registrado quien votó SI y quien votó NO. — Matias Barreto (@MatiasBarreto_) April 20, 2022

La carta

En la carta, Peña destacó "la conveniencia de la aprobación del préstamo BID para que su primer componente orientado a la mejora de gestión de los residuos solidos contribuya decisivamente a viabilizar el Plan Nacional de Gestión de Residuos, cuya concreción es objetivo central de este ministerio".

"Desde esta perspectiva, que por encima de circunstancias departamentales atiende al interés nacional en el cuidado del ambiente en la aspiración de construir políticas de Estado en la materia, me permito solicitar a ustedes, ediles del Partido Colorado, que con orgullo integro yo también, que tengan en cuenta lo expresado en esta nota cuando deban emitir su voto sobre el asunto en consideración", agregó.