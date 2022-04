Blancos presentan alternativa para los deudores del BHU: ¿de qué se trata?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hasta ahora eran dos los proyectos arriba de la mesa para solucionar la situación de un grupo de más de 20.000 deudores del Banco Hipotecario -uno del Partido Colorado y otro de Cabildo- pero la semana próxima ingresará al Parlamento uno nuevo, de cuatro artículos, redactado por los senadores blancos, Carlos Camy y Sergio Botana. La iniciativa establece que las deudas en Unidades Reajustables (UR) para los que pagaron más de 170 cuotas (al menos 14 años) se podrán congelar en pesos.

A su vez, se dispone que el deudor seguirá pagando con el plan de cuotas que tenía vigente y se cancelará la deuda al momento en que se finalice totalmente o cuando se paguen 120 cuotas sin atraso (hasta tres cuotas siempre que no supere los seis meses de deuda) aunque no se cubra todo el pasivo. El tope de la cuota que pagarán los deudores será del 30% del ingreso familiar.



En la exposición de motivos del proyecto de ley, al que tuvo acceso El País, se señala que el objetivo es dar solución a la problemática en que se encuentran los deudores en UR del Banco Hipotecario del Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda. Muchos de los cuales, agregan, se encuentran en “situación desesperante”, al no ver el final de su deuda.



Cuando estas familias tomaron su préstamo lo hicieron en UR, por no estar disponible la Unidad Indexada, y el problema que tuvieron es que esa unidad tuvo un incremento sostenido mayor con respecto a la UI.

Además, se suma otro inconveniente: el de los colgamentos, generados entre los años 1984 y 1989. “En la reapertura democrática hubo una suba importante en los sueldos nominales, con lo que las cuotas en UR también aumentaron y se generaron los colgamentos para no agobiar tanto a las familias”, señala la exposición de motivos del proyecto.



Además, se resalta que el 75% de quienes forman el movimiento de deudores “es gente mayor y ya han pagado tres o cuatro veces su vivienda”, esto en alusión al valor de la cuota en relación al precio real de la misma. “No pretendemos que por solucionar este tema las nuevas generaciones se vean impedidas de acceder a la vivienda, ni que se desfinancie el Banco Hipotecario del Uruguay o la Agencia de Vivienda, por esto es que presentamos una solución que pretende ser justa y responsable con los deudores pasados, presentes y futuros del sistema”, sostienen los senadores.



Esta iniciativa se suma a la ya presentada por el senador colorado Germán Coutinho y los tres legisladores de Cabildo (Guido Manini Ríos, Raúl Lozano y Guillermo Domenech), y la diferencia es que no decreta la nulidad de la deuda. Ambos proyectos habían tenido en su momento reparos de parte del Ministerio de Economía y del propio BHU.

Asimismo, en el proyecto de los blancos “hay un congelamiento de la deuda, pero no hay un perdón porque en definitiva se sigue pagando, lo que se hace es facilitar”, explicó Camy a El País. El texto fue consultado antes también con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, por lo que tendría cierta simpatía por esta solución. “Lo ven bien, es un tema de números y lo están estudiando”, señaló el legislador.



El antecedente es otro proyecto presentado por el exsenador y actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber. En ese sentido, Camy destacó que ahora hay tres proyectos de la coalición arriba de la mesa y se podrán discutir para ver cómo se pueden “congeniar”.



Botana dijo que decidieron a presentar al proyecto para tratar de dar una solución “a la gente que vive una situación de lo más injusta”, porque “pagaron toda la vida y deben más de lo que pagaron”. “Encontramos este formato que permite que un día tenga fin la deuda y que no haya que hacer ajustes para atrás en los balances del Banco Hipotecario, al reliquidar las deudas”, explicó el legislador. En ese marco, explicó que los otros textos a consideración cambian de moneda la deuda, pero no aseguran que los deudores la puedan pagar.



Botana comentó que esta propuesta está en conocimiento de Arbeleche. “Fuimos a hablar con ella y le tiramos estas ideas y hemos tenido señales de simpatía con lo que venimos planteando. El Poder Ejecutivo quiere dar una solución y esto está dentro de todo le parece razonable”, afirmó.

En carpeta

Coutinho dijo a El País que su proyecto “está siempre como primer punto del orden del día” y que en su momento el Partido Nacional y el resto de la coalición estaban dispuestos a votarlo, pero después se pidió “más tiempo” para estudiarlo.



“Es un proyecto que si presentamos cuando fuimos oposición me parecía que era de orden impulsarlo ahora que somos gobierno. Si creíamos que teníamos que solucionar, ahora tenemos la responsabilidad de hacerlo”, señaló.



La iniciativa quedó a la espera del resultado de una reunión que mantuvieron los deudores del BHU con el mandatario Luis Lacalle Pou el pasado 4 de abril. El grupo será recibido por la Comisión de Vivienda del Senado el próximo 3 de mayo. “Voy a esperar que vengan con las novedades de lo que ellos conversaron con el presidente”, explicó Coutinho.

Según añadió su propuesta termina con “los famosos colgamentos” y permite pagar la deuda con una quita del 40%, una solución similar a la adoptada en el gobierno del expresidente Jorge Batlle.



El senador colorado dijo que “si aparece un proyecto mejor” que el suyo está para votarlo. “Lo que quiero es que se les solucione este problema a las 23.000 familias. Este tema fue un compromiso de la coalición”, aseguró Coutinho al ser consultado por la nueva iniciativa de Camy y Botana, de la cual hasta ayer no tenía conocimiento.

Discusión que subió de tono entre dos senadores



El año pasado, en la última sesión de la Comisión de Vivienda del Senado, los senadores Germán Coutinho (Partido Colorado) y Carlos Camy (Partido Nacional) chocaron por la iniciativa para dar solución a los deudores del BHU.



Coutinho quería que se considerara su proyecto de ley, ya que había estado a estudio desde hace meses, pero desde el Partido Nacional se pedía más tiempo para considerarlo en atención a que estaban estudiando alternativas con el Ministerio de Economía.



El debate entre ambos legisladores de la coalición subió de tono, ya que Coutinho insistió con el asunto al entender que fue un compromiso asumido por la coalición en su momento. “Si acá no vienen las personas con las propuestas o iniciativas para solucionar este tema, voy a reiterar en forma permanente que fueron excusas”, dijo el colorado. A lo que Camy pidió “hacerse cargo” de sus palabras, que quedaron registradas en la versión taquigráfica. “¡No son excusas!”, respondió el nacionalista.

Lacalle Pou responderá antes de cuatro meses



Rosemarie Rosas, integrante del grupo de deudores, dijo a El País que en la reunión con el presidente Luis Lacalle Pou -que tuvo lugar el pasado 4 de abril- el mandatario se comprometió a encontrar una solución a la problemática que data desde hace años.



“Nos fue muy bien en la reunión. Si bien no nos dio una solución categórica, él tenía un compromiso ya antes de ser presidente con el grupo y entiende que esto se trata de una causa justa”, contó Rosas.



El mandatario quedó de contactarse con el Ministerio de Economía y en dar en una contestación definitiva en un tiempo “prudencial”.

“Dijo que no iba a ser en dos semanas, pero tampoco en cuatro meses; en un tiempo acotado”, afirmó. “Además nos dijo clarito que no nos iba a tener dando vueltas de un lado para otro recorriendo pasillos”, afirmó.



De los dos proyectos en carpeta, hasta ahora el grupo se inclinaba más por el presentado por Germán Coutinho, ya que el de Cabildo condicionaba la reliquidación de los préstamos a una tasación de la vivienda.