Sectores de Lacalle y Sartori confrontan en interna blanca y trancan acuerdo por lista unitaria

Las negociaciones por la grilla de candidatos a integrar el directorio del Partido Nacional han sido tan intensas esta semana que el plazo para presentar las listas en la sede de los nacionalistas se postergó hasta el sábado.

La situación ha sido y es cambiante minuto a minuto. Este jueves a mediodía, cuando todo indicaba que iba a concretarse la aspiración del presidente Luis Lacalle Pou de que se conforme un acuerdo global para integrar el órgano de conducción nacionalista, a la Mesa de la Convención Nacional comenzaron a “llover” los pedidos para aplazar la discusión hasta la mañana misma de las elecciones. “Se pudrió todo”, dijo un dirigente blanco a El País.



La mesa aceptó lo que pidieron varios y dio entonces un nuevo plazo hasta este sábado a las 9.00, minutos antes del inicio de la votación. Esto motivó que el senador Jorge Gandini —el único que desde un principio anunció que no estaría en el acuerdo y presentaría lista propia, tal cual lo hizo hoy— planteara un recurso de impugnación contra la definición, por considerarla ilícita.



“Tal decisión agravia y perjudica a quienes de algún modo hemos cumplido con toda la reglamentación dispuesta oportunamente y va en contra de uno de los principios fundamentales de nuestra historia partidaria”, dice la resolución. El gesto, no obstante, es simplemente para “dejar constancia” de la posición de Por la Patria, reconoció a El País el senador, ya que no tiene otras consecuencias.

El principal conflicto, según señalaron fuentes del partido, está entre el sector del senador Juan Sartori —que por cuota le corresponden tres lugares en el directorio, y uno de ellos en el puesto 4º— y Aire Fresco, el grupo del presidente, a quien le corresponden cinco lugares, si se respetara en forma estricta el cociente de las elecciones internas de junio de 2019.



El sector del mandatario ha presionado para que no se contemplen las aspiraciones de Sartori, lo que ha complicado el cierre del acuerdo, señalaron a El País fuentes del partido.



En las últimas horas no estaba asegurada la posición que pretende el líder de Todo por el Pueblo, quien tampoco acepta que los otros dos lugares que le corresponden al sartorismo sean el 14º y 15º. La intención de Sartori es que esos sean entre el 8º y el 12º, porque de lo contrario, debido a la disminución de su fuerza electoral entre los convencionales —muchos alejados del empresario en el último tiempo— el senador teme por la posibilidad de que Gandini lo supere en la contienda y desplace los últimos dos lugares de su sector, al obtener dos bancas.



En donde sí encontró el sartorismo mayor receptividad es en el Espacio 40, la lista del ministro de Defensa, Javier García. Ellos transmitieron que estaban dispuestos a “intercalar” nombres entre el lugar 10° y el 15°.



Según una lista tentativa acordada sobre la noche del miércoles, el grupo de García estaría representado en el 8º lugar y en el 13º. De acuerdo a ese mismo borrador, Aire Fresco estaría en el segundo y tercer lugar —detrás del candidato de consenso, Pablo Iturralde— y luego en el séptimo, noveno y 12º. Alianza Nacional, en tanto, se ubicaría en el sexto y el 11º.

Pero no hay nada definido, y en el Partido Nacional saben que este viernes será un día clave en las negociaciones. De hecho, el senador suplente de Sartori, Juan Straneo, dijo a El País que solicitó a Iturralde que organice una reunión entre los líderes de todos los sectores, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.