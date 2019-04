Bayardi sobre Menéndez: "Fue un compañero leal, un amigo, es una pérdida enorme"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El actual ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, aseguró este viernes que el fallecimiento de Jorge Menéndez (ex ministro de Defensa) representa "la pérdida de un amigo", indicó en una rueda de prensa que tuvo lugar en Durazno.



"Me unen con Jorge relaciones de militancia y de amistad construida desde la década del 70 cuando él fue a Montevideo a estudiar odontología. Fue un compañero leal, un amigo, es una pérdida enorme más allá del departamento”, aseguró.

Debido a que Bayardi es médico aseguró que habló "bastante" con Menéndez acerca de la enfermedad que le diagnosticaron en febrero de este año (cáncer pancreático). "En las conversaciones yo no tenía ninguna pretensión, era un amigo médico que hablaba con él respecto a su propia enfermedad", expresó.



Sobre la ausencia del presidente de la República Tabaré Vaázquez en el sepelio del ex ministro, que fue enterrado este viernes en el cementerio de la ciudad de Durazno, Bayardi expresó: "No voy a hacer declaraciones".



El mandatario dispuso ayer miércoles honras fúnebres como lo dicta el artículo 4° del decreto-ley n.º 14458. Sin embargo la familia de Menéndez las rechazó, de acuerdo a lo que confirmaron a El País fuentes allegadas a la familia del exministro.