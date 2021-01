Auditorías en Defensa y Mides detectaron 27 irregularidades, 13 de riesgo "extremo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Auditoría General de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó este jueves en la tarde dos nuevos informes. En uno de ellos se analizó los servicios de cantinas del Comando General del Ejército, y en el otro se hizo foco en el Departamento de Control de Rendición de Cuentas del Misterio de Desarrollo Social (Mides).

“El Servicio de Cantinas Militares (SCCMM) surge con el objetivo de proporcionar al personal militar y su familia artículos de primera necesidad en condiciones accesibles y beneficiosas, a través de cantinas en los distintos Batallones y/o Brigadas. Actualmente, incluye la venta de otros bienes, como por ejemplo medicamentos y electrodomésticos, a través de puntos de venta en todo el país”, detalla el informe sobre las competencias del servicio militar.

Del estudio surgieron 15 hallazgos, de los cuales cinco fueron catalogados como riesgo "extremo". Uno de ellos fue que los despachos de medicamentos “no cuentan con habilitación del MSP vigente para la venta de medicamentos, según lo establecido en la Ley 15703 del año 1985”. El documento detalla que la irregularidad pone en riesgo a la institución de pérdidas económicas, así como de sanciones.

Por eso recomienda realizar las gestiones necesarias con el Ministerio de Salud Pública (MSP) “de forma que los Despachos de Medicamentos cuenten con las habilitaciones correspondientes de acuerdo a la normativa vigente”.

Otra de las irregularidades constatadas fue que el servicio de cantinas tiene contratado una empresa de servicio de remesa que retira la recaudación de los Despachos de medicamentos y la entrega en Central. Sin embargo, no se realizan controles sobre la totalidad de la recaudación “por lo que no es posible asegurar la exactitud y oportunidad de la misma”, ya que si bien existen recibos no están los controles necesarios como para verificar que lo recibido coincida con lo vendido.

En el caso del informe sobre el Mides las irregularidades encontradas fueron calificadas en 12 ítems, de los cuales 8 fueron catalogados con la máxima gravedad (extremo).

“Evaluados los controles sobre las rendiciones de cuentas presentadas por las organizaciones de la sociedad civil y cooperativas de trabajo, se concluye que las actividades de control presentan debilidades significativas que afectan los principios de transparencia, legalidad y buena administración de los fondos públicos”, concluye el informe de la Autoría Interna de la Nación.

En octubre, se conocieron los primeros informes de entidades que fueron auditadas por la Auditoría Interna de la Nación (AIN). Azucena Arbeleche, ministra de esa cartera, dijo en ese entonces que se que identificó un "uso inadecuado de los recursos" y que se actuó "en contra de la normativa vigente".

El gobierno publicó el año pasado 12 informes que corresponden a auditorías de 2018 y 2019. Los mismos correspondían al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, Fondo Nacional de Recursos (FNR), entre otros.