Astori trabaja en proyecto de ley para gravar depósitos de los uruguayos en el exterior

El exministro de Economía y actual senador Danilo Astori profundizó este lunes de noche en su propuesta de gravar con un impuesto a los depósitos de los uruguayos en el exterior y adelantó que trabaja en un proyecto de ley al respecto.

En diálogo con 970 Noticias, de Radio Universal, Astori manifestó que se trataría de un impuesto de "2% o 3%", por "un tiempo moderado, que puede ser un período de un año, por ejemplo", para "capital que no es productivo, es solamente un capital que está buscando una renta financiera, y lo está haciendo en el exterior del país, por lo tanto, los necesitamos acá", en referencia a la coyuntura que vive el país ante la pandemia del coronavirus.

El exministro de Economía consideró que "en caso de administrarse correctamente (podría) tener una recaudación importante del Fondo Coronavirus". No precisó la cifra que se podría recaudar por este concepto, pero manifestó que de acuerdo a la oficina internacional que mide "el volumen de los capitales de orígenes externos que están en instituciones financieros depositados", en el caso uruguayo "hay unos US$ 6.200 millones depositados en el exterior".

"Estamos trabajando en la posibilidad de que haya ese gravamen a los titulares de depósitos en el exterior del país porque con ello no estamos desestimulando la inversión y el empleo", enfatizó el legislador.

Al respecto, Astori señaló: "Es una propuesta temporaria, no para instalarla y dejarla así como la proponemos por un largo período de tiempo. De ninguna manera".

Adelantó este lunes que están trabajando en un proyecto de ley sobre este tema con "un grupo de asesores" que "oportunamente" presentarán en el Parlamento. "Veremos cómo lo proponemos, porque por ejemplo hoy la ley de urgente consideración está marcando la agenda política de una manera muy preponderante", indicó.

El senador nacionalista Jorge Gandini había salido al cruce de Astori por esta propuesta.

"Teniendo ese problema de déficit fiscal, habiendo tantos miles de millones de dólares de uruguayos depositados en el exterior y siendo tan sencillo gravarlo y tan poco perjudicial para el país, porque ese no es un dinero producto, al decir del propio Astori, ¿por qué no se lo puso durante estos años?", subrayó Gandini el miércoles pasado en el programa radial Todo Pasa (Océano FM).

Consultado este lunes al respecto, Astori manifestó en un principio: "Yo no deseo contestarle al senador Gandini porque suele adoptar una actitud en los debates que yo no comparto. Tiene una tendencia muy grande a la adjetivación y por lo general a la adjetivación negativa, así que no deseo entrar en un debate con él".

En tanto, Astori respondió a la pregunta de por qué no se aplicó antes este impuesto a los depósitos de los uruguayos en el exterior.

"El tiempo, las circunstancias, la realidad, los cambios en la realidad son absolutamente fundamentales para determinar cuándo, cómo y con qué contenidos se pone en práctica una medida de política económica o de cualquier otra área de la política", dijo el senador y agregó: "Estamos proponiendo esto porque lo estamos necesitando. El período en el que a mí me tocó ser ministro de Economía no hubo coronavirus ni ningún evento que se pareciera a este drama mundial que está viviendo la humanidad en este momento".

El martes pasado, Astori se había preguntado en el programa Todo Pasa (Océano FM): "¿Por qué no pensar en algún tributo que grave precisamente, incluso modestamente, no estoy pensando en un tributo importante, a los miles de millones (de dólares) de residentes uruguayos que están depositados en cuentas en el exterior? Eso no tiene nada que ver con la reactivación productiva, ni tampoco le afectaría. Al contrario, tendría un efecto coherente con el hecho de que esos uruguayos pudieran repatriar esos capitales y ayudar ahora que el país lo necesita tanto".