Gandini le respondió a Astori, tras propuesta de gravar depósitos en el exterior

El senador nacionalista Jorge Gandini le respondió a su par frenteamplista y ex ministro de Economía Danilo Astori, luego de que propusiera gravar los depósitos de los uruguayos en el exterior.

"No deja de llamar la atención la propuesta y la reflexión que hace el senador Astori", indicó Gandini en declaraciones al programa radial Todo Pasa (Océano FM) y agregó: "No comprendo cómo siendo de apariencia tan sencilla ponerle impuestos al gran capital de tipo financiero radicado en la banca del exterior, no aprovechó a ponérselo durante alguno de los 15 años (en el gobierno), es llamativo".

El senador nacionalista hizo énfasis en el papel que tuvo Astori durante los gobiernos del Frente Amplio, como ministro por un lado y como vicepresidente de la República por otro.



"Siendo el conductor de la política económica de este país hace 15 años —habiendo sido ministro y vicepresidente de la República siempre condujo la política económica— nos entregó un país con un déficit del 5%, cinco puntos del producto, es decir con un faltante para pagar el presupuesto nacional de US$ 2.800 millones y con una deuda del producto del 70%", expresó.

"Teniendo ese problema de déficit fiscal, habiendo tantos miles de millones de dólares de uruguayos depositados en el exterior y siendo tan sencillo gravarlo y tan poco perjudicial para el país, porque ese no es un dinero producto, al decir del propio Astori, ¿por qué no se lo puso durante estos años?, tenía mayoría absoluta, era el conductor de la política económica y muy afecto a poner impuestos. Prometió que no los iba a poner y puso varios otros, siempre al trabajo,siempre a la gente", indicó Gandini.

El legislador cuestionó: "¿No será que es bastante complicado identificar dónde está ese dinero y de quién es?, ¿no será que tenemos convenios con la mayoría de los países del mundo que impiden la doble tributación?", indicó y explicó que cuando un uruguayo deposita dinero en un banco del exterior paga la renta por ese dinero en el país correspondiente y no debe volver a pagar en el país de origen, en este caso Uruguay.

"¿No será que es muy difícil generar mecanismos que realmente operen para recaudar ese dinero que aparentemente es tanto? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es pedirle al senador Astori que nos mande una propuesta concreta, que nos mande un diseño de ese proyecto de ley así lo estudiamos. Se lo puede presentar como senador y si necesita iniciativa y compartimos, se la vamos a dar. El asunto es tener una propuesta concreta de cómo se aplica ese impuesto en el mundo con la legislación internacional que tenemos", agregó.



Gandini expresó que en caso de que el exministro presente la propuesta, entonces se preguntarán por qué no lo hizo durante los años en los que estuvo en el gobierno, "siendo el Frente Amplio un partido que ha reclamado siempre al gran capital".



"Este es el peor del gran capital, es el capital financiero de los uruguayos que tienen tanto dinero que lo ponen en bancos del exterior", indicó y finalizó: "Quedo a la espera, a lo mejor nos sorprende más que con declaraciones con propuestas concretas, podrían ser muy bienvenidas".