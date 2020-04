Astori propone impuesto para los "miles de millones de dólares" de uruguayos en el exterior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exministro de Economía y actual senador Danilo Astori propuso este martes que el gobierno fije una "contribución" a "aquella parte del capital que no está asociada a actividades productivas", para aumentar la recaudación tributaria para hacer frente a la pandemia del COVID-19.

En diálogo con el programa Todo Pasa, de Océano FM, Astori puso como ejemplo gravar los "volúmenes patrimoniales que manejan algunos compatriotas, que constituyen un porcentaje ínfimo de la población y que no están aplicados a actividades productivas".

Por la "vía de la exigencia, de la imposición", el exministro de Economía aseguró que "hay miles de millones de dólares de uruguayos depositados en el exterior, que no tienen nada que ver con la reactivación productiva del Uruguay lamentablemente".

En tanto, se preguntó: ¿Por qué no pensar en algún tributo que grave precisamente, incluso modestamente, no estoy pensando en un tributo importante, a los miles de millones (de dólares) de residentes uruguayos que están depositados en cuentas en el exterior? Eso no tiene nada que ver con la reactivación productiva, ni tampoco le afectaría. Al contrario, tendría un efecto coherente con el hecho de que esos uruguayos pudieran repatriar esos capitales y ayudar ahora que el país lo necesita tanto".

Los uruguayos tenían depositados en bancos ubicados fuera de fronteras US$ 6.236 millones a fin de 2018, según datos del Banco Internacional de Pagos (BIS por sus siglas en inglés) procesados por El País, de acuerdo a lo que se informó en mayo del año pasado.



Astori indicó que cuando desde el Frente Amplio se habla de una contribución del sector privado "con capacidad como para hacerlo" no están pensando "en ningún momento en comprometer la capacidad de ese sector para contribuir a la inversión del país. Tiene que ser posible hacer compatible una cosa con la otra".

El senador también aludió a las palabras del presidente Luis Lacalle Pou de que "no se puede afectar al malla oro del pelotón para que siga tirando", y de esa manera "activar" la economía, algo que el presidente mencionó en una conferencia de prensa días atrás. Astori dijo que "tiene razón", y que en los gobiernos del Frente Amplio lo han "practicado".

"Cuando nosotros hicimos la reforma tributaria, el impuesto a la renta empresarial estaba en 30% y nosotros lo bajamos al 25%. Luego le agregamos un 7% más si se distribuyen utilidades, pero nosotros practicamos el mismo criterio que ahora señala el presidente", indicó en esa línea.

"Hoy gravar el capital es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida de la crisis, por eso no lo vamos a hacer", respondió el presidente el 8 de abril ante la pregunta de si se evalúa aplicar esta medida tributaria.

“Si esto fuera una competencia de ciclismo”, dijo Lacalle Pou, habría que apoyar al que va en primer lugar, “y ocuparnos de los rezagados, el apoyo del Estado tiene que volcarse para los más rezagados. Sacarle el lastre al que va a pedalear, al que va a traccionar en la economía”, añadió.

Astori está "convencido" de que Uruguay va a estar "un tiempo relativamente prolongado luchando contra esta situación" de pandemia, señaló.

En tanto, consideró que le parece "muy bien" que haya una "búsqueda" por parte del gobierno de "hacer compatibles los equilibrios sanitario y económico".

"Yo no veo contradicción entre uno y otro. Creo que es un falso dilema el señalar cuál es la prioridad más importante si la sanitaria, la económica o la social, creo que van las tres juntas", aseguró.

El exministro de Economía entiende que esta "contribución" a los millones de dólares de uruguayos en el exterior es un "agregado a un camino que compartimos". Considera que este gravamen que propone podría "reforzar un poco" la línea que ha seguido hasta ahora el gobierno que comenzó el 1° de marzo.

En esa línea, subrayó: "Estoy básicamente de acuerdo con el camino que se está siguiendo", en referencia al manejo de la pandemia por parte del gobierno:

Mirando hacia el futuro, Astori fue consultado sobre qué medidas entiende necesarias para reactivar la economía, y recalcó que hay que "estar muy concentrados en estímulos a la inversión, sobre todo a la inversión privada".