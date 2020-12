Astori: "En el FA se ven conductas que solo buscan un acercamiento al poder y una ventaja personal o sectorial"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exministro de Economía, Danilo Astori, dijo en entrevista con radio Montecarlo que dentro del Frente Amplio "se ven conductas que solo buscan un acercamiento al poder y una ventaja personal o sectorial" y que se habla de candidatos a la presidencia para las próximas elecciones sin hacer una autocrítica.

"La política uruguaya se ha deteriorado mucho y eso no escapa al Frente Amplio, o el Frente Amplio no escapa a ese deterioro porque también en el Frente Amplio se ven conductas que solo buscan un acercamiento al poder y una ventaja personal o sectorial y eso es lo que hay que evitar", dijo Astori.



El dirigente del Frente Amplio dijo que en ese sentido es importante que su fuerza política "sepa hacer un examen muy sincero de lo que han sido los tres períodos de gobierno con un criterio autocrítico fundamental y sin buscar ventajas personales en la propuesta de criterios que de alguna manera invaliden la legitimidad de un proceso autocritico como necesitamos".



"Hasta ahora ha habido dos o tres documentos de los cuales se pueden extraer cosas valiosas y dos o tres reuniones y punto, pero no hay un encare del Frente Amplio hacia la autocrítica como tarea política fundamental que involucre a todo el pueblo frenteamplista. Creo que estamos muy lejos de llegar a una conclusión útil y políticamente relevante, sobre todo pensando en el futuro; estamos en tiempos de renovación, pero lo que no puede ocurrir es que creamos que renovación es cambiar los candidatos y nada más, muchos compañeros ya están hablando de quién será candidato a la presidencia a las próximas elecciones y esa es la peor manera de encarar un proyecto de renovación que, ante todo, debe ser ideológica, programática, política, pero no una discusión acerca de quién tiene que ser candidato o candidata pensando con criterios electorales y de ventajas personales".



Astori planteó que no se puede llegar a una instancia de elecciones internas dentro del Frente Amplio "sin tener claras las razones por las cuales el Frente Amplio tuvo los resultados políticos y electorales que tuvo en esta última experiencia" y eso "hay que hacerlo con sinceridad, profundidad y desprendimiento".



Una vez definido eso dijo que las elecciones para nuevo presidente del Frente Amplio, en su opinión personal, deben contar con "todas las candidaturas que quisieran aportar, no creo que esto deba limitarse a candidato único o de consenso".



"Creo que debería haber paridad para ambos sexos; personalmente me gustaría mucho que fuera una mujer, pero tampoco hay que limitar la elección a criterios de igualdad de género, el criterio tiene que estar en pie de igualdad en cuanto a jerarquía política con otros criterios que también son importantes".

Críticas a la política económica del gobierno

El ex ministro de Economía y Finanzas si bien respaldó al gobierno en las políticas que lleva adelante para combatir la pandemia, porque, sostuvo, "no puede haber banderas partidarias", cuestionó la política económica.



"Tenemos discrepancias en materia de política económica, el gobierno actual no solo no ha reconocido sino que ha desmerecido los avances de los gobiernos frenteamplistas anteriores y lleva adelante un camino que entendemos que es perjudicial y que es el de hacer un ajuste fiscal tanto en el terreno de los ingresos como del gasto público que me parece que en lugar de traer consecuencias positivas va a agravar la situación del empleo y en definitiva a generar un daño en una cantidad relevante de gente", dijo Astori.



El frenteamplista dijo que es "incompatible convocar a la solidaridad pública con una política de ajuste fiscal" y dado que Uruguay está enfrentando una "crisis de demanda y oferta" el gobierno debería hacer "mayor gasto social y muy enfocado al mundo del trabajo". "Una cosa es tener impacto fiscal sin fortalezas, sobre todo las financieras, y otra es hacer un ajuste sin fortalezas financieras y Uruguay tiene fortalezas financieras indudables".