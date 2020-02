Astori contra Delgado y Alfie: "Están hablando de una realidad que no existe"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Danilo Astori, ministro saliente de Economía y Finanzas y senador electo para la próxima legislatura, apuntó esta mañana contra Álvaro Delgado, designado como secretario de Presidencia, e Isaac Alfie, designado director de la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto).

"No se puede hacer un análisis donde se falseé la realidad", dijo Astori en diálogo con El Espectador y remarcó: "Están hablando de una realidad que no existe".

Además insistió en que análisis como los de Alfie y Delgado "no ayudan a una transición coherente con la necesidad de encontrar acuerdos".

Las dos respuestas del actual ministro responden a dos notas que fueron publicadas en El País entre ayer y hoy.

Delgado dijo en una entrevista publicada el domingo que en la actual transición "hay números más preocupantes de lo previsto".

"No sé qué quiere decir, porque se conocen todos los números. Por eso no sé qué quiere decir 'lo que habíamos previsto'. Desde el primer día estaban todos los números arriba de la mesa, así que la diferencia entre lo previsto y lo real es cero. Sabían todo", explicó Astori.

"No es verdad que está todo mal. Tampoco es verdad que está todo bien y hay que reconocerlo (...) Estoy seguro que la inmensa mayoría de quienes votaron al gobierno entrante quieren un camino de acuerdos que solucione problemas que hoy tiene el país", sumó.

Alfie, en tanto, aseguró este lunes en su columna de Economía y Mercado que "el estado de la economía es precario, con exceso de gasto público, deuda en récord histórico, alta inflación y empleo en caída desde hace siete años".



Sobre esto, Astori indicó: "Alfie exagera sobre algunos aspectos de naturaleza negativa e ignora todo lo bueno. Para empezar ignora que un país que creció 17 años consecutivamente deja por el solo hecho de haber crecido 17 años una conformación estructural totalmente distinta a la que tenían antes".

Asimismo insistió en que "no menciona en absoluto la solidez financiera que tiene el país" y que "la deuda del país no está en récord histórico".

"El país entrega un Uruguay con una solidez financiera extraordinaria. ¿Cómo verifica eso? En las reservas, en la composición de la deuda. Hay 42% de la deuda pública en moneda nacional. Le dejamos al próximo gobierno un país en donde el 80% de todos los vencimientos que tiene que enfrentar el gobierno este año están en moneda nacional. Es una ventaja enorme y un activo imponente", añadió.

Sobre la ley de urgente consideración

"Todavía no tenemos una versión definitiva de la ley de urgente consideración. No estamos enviando una señal política muy clara si ya agotamos todas las críticas en un proyecto que se anuncia que se va a modificar. No solo se anuncia que se va a modificar si no que vemos que dirigentes de partidos que integran la coalición multicolor están planteando discrepancias no superficiales".

Su vuelta al Senado

"No es una función desconocida para mí, estuve 20 años en el Senado. Creo haber acumulado alguna experiencia fundamental. Ahora vuelvo con una acumulación de experiencia en el Ministerio que me parece que va a ser muy importante. En el Senado le daba mucha importancia a los temas económicos y ahora con todo el aprendizaje que hice en el Ministerio de Economía, regreso al Senado con un aprendizaje importante. Fue la etapa más hermosa de mi vida. Me sentí aprendiendo y haciendo lo que más me gusta en la vida: política económica".

Respecto a los dichos de Topolansky

"Me parece que hay una mala interpretación de lo que dijo Lucía Topolansky. Ella dijo que 'hay tantos aspectos en esta ley de urgente consideración y tan importantes que nos vamos a pasar llamando ministros para que nos expliquen lo que nos están proponiendo'. Entonces no es que haya anunciado interpelaciones, está anunciando llamados".