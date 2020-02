Topolansky: "Vamos a estar constantemente llamando a los nuevos ministros"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lucía Topolansky, actual vicepresidenta y senadora reelecta por el MPP para el próximo período, se refirió al proyecto de ley de urgente consideración que impulsa el presidente electo Luis Lacalle Pou junto a los integrantes de la coalición multicolor y mostró sus discrepancias.

"Lo que he visto hasta ahora, en realidad, muchas de las normas de seguridad ya se habían discutido en el Parlamento. Pienso que se reeditarán. Algunas son del plebiscito que se hizo a fin de año, que aunque no salió, igual las colocaron en la ley de urgencia. Todo eso se discutirá", valoró en diálogo con República Radio.

"Vamos a estar constantemente llamando a los nuevos ministros al recinto, y eso va a ser complicado para ellos, lo lamento, pero si la ley entra el 3 de marzo, el 19 o 12 de marzo se va a estar llamando a todos los ministros, y es una pena porque cuando tienen que estar organizando su cartera, van a tener que estar en el parlamento. Pero bueno, el grupo multicolor que dirige el país lo decidió así y tienen la libertad de hacerlo", agregó.

Sobre sus diferencias con el proyecto de ley de urgente consideración, destacó: "Después hay normas de inclusión financiera sobre las que he escuchado a muchos sectores del ámbito financiero, gremial y sindical objetando. Hay modificaciones al CPP y aquí también, desde el ángulo de los fiscales, jueces y abogados ha habido objeciones. Hay cambios en el ámbito de la educación en los que también escuché objeciones. Hay modificaciones en el tema del Instituto de Colonización. Yo ya tengo un informe sobre ese tema. Es muy extenso. Nosotros siempre nos hemos organizado en un trabajo en equipo, y los compañeros con más experiencia se zambullen e ilustran a los que están en la comisión. Después en sala podemos opinar todos. Seguramente sea una sesión larga, como la del presupuesto".

"Vamos a trabajar para mejorar la ley a mil. Si no lo logramos, votaremos en contra. Después tenemos otras herramientas constitucionales para seguir adelante, pero dejemos que fluya la realidad, no pongamos la carreta delante de los bueyes. Yo creo en la racionalidad de la gente, le tengo que dar cartas credenciales, y si las defrauda veremos", finalizó.



Inclusión financiera

"Con la inclusión financiera dicen ‘libertad, libertad, libertad’. Sí, con la libertad estamos todos de acuerdo. Pero yo pregunto, si el empleado quiere que le paguen así y el empleador no quiere. ¿Quién resuelve? ¿Cuál es el tribunal de alzada? El proyecto no dice nada. ¿Será la Suprema Corte, el ministerio de Trabajo, el de Economía? ¿Quién dice 'no señor, respete la libertad del empleado y páguele por tarjeta, o respete la libertad del empleador'? No sé cómo se resuelve, y eso va a traer conflictividad, porque la gente asumió el pago por tarjeta. A su vez, eso disminuyó la cantidad de circulante, y eso tiene que ver con la seguridad. Entonces, yo creo que esto va a traer discusiones".

El nuevo Parlamento

"No tengo claro cuál va a ser el escenario, porque nosotros todavía no hemos tenido ninguna conversación con las nuevas bancadas y la nueva vicepresidenta. No sé si va a haber coordinación de partidos, no sé si ellos se van a decretar partido único o van a actuar cada uno por su partido. No sé lo que va a pasar, entonces hasta que no se vean los pingos en el ruedo, es difícil opinar. Yo sé lo que tengo que hacer. Nosotros tenemos la bancada más grande, somos 42 frenteamplistas en la Cámara de Diputados y 13 senadores en la Cámara de Senadores. No tenemos mayorías, así que habrá que negociar".