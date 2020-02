Socios de coalición cierran estudio de la ley de urgencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A los partidos que integran la coalición se les termina el tiempo para analizar y entregar al presidente electo Luis Lacalle Pou las eventuales enmiendas o modificaciones al anteproyecto de ley de urgente consideración.

El 22 de enero el futuro mandatario presentó a los líderes de los partidos de la coalición el borrador del proyecto y espera antes del 20 de febrero poder recoger todas las devoluciones de sus socios para conformar finalmente el texto final que enviará al Parlamento en los primeros días de gobierno.

Este jueves, Lacalle recibirá a todos sus ministros y subsecretarios designados en una reunión en la que el tema central será el estudio del anteproyecto de ley de urgente consideración, informó El Observador y confirmó El País.



Paralelamente, esta semana la vicepresidenta electa Beatriz Argimón y el futuro prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, mantendrán reuniones con legisladores de todos los partidos políticos que son parte de la coalición.



En todos los casos, las propuestas de Lacalle en materia de seguridad pública han sido una de las principales áreas que han sufrido modificaciones por parte del Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y el Partido de la Gente. En uno u otro caso, todos los partidos se comprometieron a no hacer públicas las enmiendas hasta no ser presentadas al presidente electo.

Los colorados, los principales socios de los blancos, son quienes se han tomado más tiempo para analizar y presentar eventuales modificaciones a algunos de los artículos.



Fuentes coloradas informaron a El País que “aún resta el análisis de aproximadamente 20 artículos más” relacionados a seguridad. En total, el borrador tiene 94 artículos vinculados a esta área.



Como ya informó El País, entre las consideraciones que se proponen los colorados en esta materia, se encuentran algunos artículos propuestos por los blancos para modificar aspectos del Código del Proceso Penal (CPP) relacionados al proceso abreviado (artículo 25 al 28 del borrador presentado) porque entienden que haría colapsar el sistema.



En la primera sección del anteproyecto, referida a la seguridad pública, hay varias modificaciones de artículos del Código Penal. Además, se establecen nuevos delitos. El articulado prevé sustituir el artículo 26, referido a la legítima defensa, y precisa en qué lugares de una casa se entiende que alguien que actúa presuntamente en legítima defensa quedaría exento de responsabilidad.



Una de las recientes modificaciones que plantearon los colorados fue la incorporación de un nuevo artículo referido al tratamiento de las adicciones en el sistema carcelario uruguayo. Paralelamente, los colorados proponen un “triunvirato” en la dirección de la Fiscalía de Corte. La propuesta, a iniciativa del diputado electo y exfiscal Gustavo Zubía, generó diferencias en la interna colorada, según confirmaron a El País fuentes políticas.



El líder colorado y designado ministro de Relaciones Exteriores Ernesto Talvi manifestó la semana pasada en una entrevista en radio Carve que “están analizando todo minuciosamente” y que “en todos los temas” presentarán modificaciones al borrador. Talvi hizo hincapié en que el proyecto de ley de urgente consideración “se va a enriquecer” porque “como esta ley está basada en el acuerdo programático de los 13 puntos, este es un buen punto de partida”. Además, contó que hizo un acuerdo con el expresidente Julio María Sanguinetti para que los equipos técnicos de Ciudadanos y Batllistas trabajen juntos a pesar de que tienen “posiciones que no son exactamente la misma”.



En los otros partidos la etapa de estudio del borrador ya ha terminado. Dos dirigentes del Partido Independiente confirmaron a El País que se realizaron cambios en varios artículos. “Hicimos una reunión con cada uno de los equipos: penal, normas vinculadas al nuevo CPP, vinculadas a la seguridad y otras al área social, como la educativa y la económica”, aseguró una fuente.



Mientras tanto, en Cabildo Abierto y el Partido de la Gente no se contestó a El País sobre en qué etapa de análisis del borrador se encuentran. La semana pasada, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, señaló en Sarandí que “la ley de urgencia es un borrador, capaz que lo que queda al final se parece poco o ingresarán algunas cosas que hoy no están”.



“Hay cosas en las que no estamos 100% de acuerdo, no convence así como está. Vamos a proponer alternativas para ser acordadas”, manifestó.



“Cualquier delincuente se ríe en la cara de los policías, los escupen y no pasa nada. Hoy hay gatillo fácil contra los ciudadanos honestos, es muchísimo más grave lo que está pasando con lo que podría suceder por un mal manejo de esta nueva normativa”, explicó el general retirado.

Semana clave: Lacalle reúne a sus nuevos ministros

Esta semana tendrá lugar la primera reunión de gabinete del próximo gobierno de Luis Lacalle Pou. Será la segunda vez en el año que los ministros y subsecretarios designados estarán cara a cara dado que luego del anuncio oficial de los mismos, los nuevos secretarios de Estado solo se han entrevistado con el propio Lacalle. El trabajo de los futuros ministros y subsecretarios está centrado hoy en la transición de gobierno. Para eso, cumplen con una apretada agenda entre reuniones y análisis de documentación.