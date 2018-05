Astori cuestiona victoria de Maduro

En la fecha en que se celebraba el aniversario 24 de Asamblea Uruguay, el ministro de Economía y líder de esa agrupación política, envió varios mensajes a la interna del Frente Amplio y no titubeó a la hora de opinar sobre la reelección de Nicolás Maduro en Venezuela. "No creo que esta haya sido una elección democrática", aseguró.

La celebración en el teatro El Galpón contó con la presencia del expresidente José Mujica y la vicepresidenta Lucía Topolansky, las dos principales figuras del Movimiento de Participación Popular (MPP) a quienes Astori agradeció especialmente haber concurrido. También asistió el subsecretario Pablo Ferreri, el senador del MPP Charles Carrera, el del Nuevo Espacio Rafael Michelini y el dirigente del Partido Comunista Daniel Marsiglia.

El evento comenzó con una actuación de El Club de Tobi y luego Astori realizó una oratoria de casi 20 minutos donde envió mensajes políticos a la interna de la coalición. Lo primero que hizo fue reconocer que se vive "una etapa compleja en el país", en la que admitió existen "enojos sociales evidentes y desencantos".

"Hay dilemas y desafíos, cambios en la sociedad, dilemas que vienen por ejemplo de la necesidad de articular experiencia y renovación", señaló en referencia a este tercer gobierno de la coalición. Asimismo reafirmó lo actuado por el oficialismo en estos tres períodos y se refirió a "las dificultades" que hay en la población para reconocer los logros: "Este país venció la resignación y la decadencia una vez que el Frente llegó al gobierno". De inmediato, aclaró que esto no significa que "no se cometieron errores". "Al desencanto y al enojo hay que agregar también el reconocimiento de lo actuado para tener un equilibrio".

"Vemos en el Frente una fuerza partidaria con problemas y con opciones muy diferentes en su seno acerca de problemas de la realidad nacional e internacional, lo cual no es grave. Lo grave es no ir al encuentro del que piensa diferente", señaló en referencia a la unidad. A pesar de ello destacó el valor de los que defienden su posición "aún siendo minoría".

La vinculación del gobierno con el Frente fue otro de los temas que tocó en su discurso y dijo "está a resolver" y es un "dilema" dentro del oficialismo. "Es una época desafiante", insistió sobre el mismo concepto.

Pero más tiempo le dedicó a la ética, la cual aseguró en los últimos tiempos "ha sufrido cuestionamientos que nunca se hubieran querido" dentro de la coalición. "El dolor más grande que puede sufrir un ser de izquierda es ser lastimado en su honestidad. Y las heridas a la honestidad son heridas a la política", señaló en general sin referir directamente al caso del exvicepresidente y líder de la Lista 711 Raúl Sendic.

"Hacer daño a la política y herir su confianza es asegurar que nada habrá de cambiar en la sociedad y nuestra obligación es defender a la política, porque con ella queremos seguir transformando al Uruguay", subrayó el ministro.

Venezuela.

Si bien dentro del discurso no hizo ninguna referencia a Venezuela, en rueda de prensa deslizó fuertes cuestionamientos a la legitimidad del gobierno de Maduro. Tras respaldar la declaración emitida ayer por el gobierno, el ministro agregó su punto de vista: "Una elección con proscritos y presos políticos no tiene el valor democrático que los demócratas queremos para Venezuela. No creo que esta haya sido una elección democrática".

Rendición de Cuentas

Propuso el "espacio fiscal cero"

El ministro de Economía Danilo Astori dijo que "todavía no están definidos los números" para la próxima Rendición de Cuentas, a pesar de que "a diario" hay reuniones. "El gran desafío es encontrar el equilibrio entre las necesidades del país y las restricciones. Por eso muchas veces hemos propuesto lo que hemos llamado un espacio fiscal cero, es decir que no puede haber ningún gasto sin financiamiento", aseguró.



Según dijo, con ese criterio se están analizando los recursos no solo para el Ministerio del Interior sino para el resto de las carteras.



En el caso de Interior, dijo que hay recursos a "reutilizar" para contratar personal que no han sido utilizados hasta ahora. "No sé por qué no fueron utilizados, quizás el ministerio no tuvo elementos para ponerlos en la práctica. Ya hay recursos entonces que el ministerio puede utilizar para la contratación de personal", dijo.



En tanto, anunció que el próximo viernes se realizará un encuentro entre el mandatario, Tabaré Vázquez, y los ministros para terminar de cerrar la Rendición de Cuentas, que debe ser remitida al Parlamento antes del próximo 30 de junio.